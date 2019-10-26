e新品：超級滑鼠同時駁3腦 跨系統傳檔

旗艦級滑鼠MX Master 3，加入了Logitech Flow切換技術，能同時連接3部電腦，不但可以即時互相切換操作，更可將檔案以複製貼上方式於3部電腦間傳送；加上這個功能支援Windows、macOS及Linux系統，對於跨平台用家相當方便。而為了提升滑鼠的準確度，它內置4000 DPI Darkfield感應器，在不同表面上都能使用。而除了用上電磁鐵驅動及不鏽鋼物料的上下移動滾輪外，滑鼠左方另設有左右移動滾輪，方便看網頁或資料外，亦能快速地從不同軟件之間轉換。

至於MX Keys鍵盤，除了使用啞光塗層按鍵，亦在按鍵中央加上圓形凹面，當打字時手指可更準確按到按鍵的中央部分，以減少誤觸兩個按鍵而打錯字。而為配合經常夜間工作的用家，鍵盤設有背光照明，可自動或手動調校光度，亦可在閒置時自動關上以節省電量。MX Master 3充滿電後可提供最多70天使用時間，而MX Keys開啟背光下可使用10天，關上背光則可提供5個月使用時間。

售價：$999（MX Master 3）、$999（MX Keys）、$1899（組合優惠）

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