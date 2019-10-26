戴黑超聽歌？ 奇形喇叭獨歎重低音

鏡臂「發聲」 旁人聽不到

還記得數年前推出過的Google Glass？這個備有鏡頭及顯示器的智能眼鏡，由於涉及私隱等問題而未能普及，只能在特定市場出售。不過，很多生產商仍對眼鏡混合科技的想法十分熱中。音響品牌Bose，最近便推出將藍牙喇叭與太陽眼鏡混合的Frames Alto。眼鏡上沒有鏡頭，鏡片亦沒有顯示功能，但加入了具指向性的微型發聲單元，用家出街不用「塞實對耳」，也可在一個開放空間下盡情聽歌，又不怕滋擾旁人。

語音操控 連續播放3.5小時

除了聽歌，Frames Alto亦支援語音功能，用家只要連接智能手機，按下耳機旁的按鍵，便可發出語音指令，可選曲、調校音量，亦能夠打電話及通話。電量方面，連續音樂播放時間為3.5小時，待機時間則為12小時。

實測：播快歌有些微漏音

作為新產品，其指向性喇叭又能否做到不漏音？在實際試用下，播放慢歌、傾電話時，旁人都難以聽到眼鏡所發出的聲音，至於聽低音較重、節拍較快的音樂時，則有一定的漏聲問題，但程度仍可接受。由於眼鏡內置喇叭，故此比普通太陽眼鏡重，不過也只有45g，而且重量集中鏡臂，所以整體感覺與普通太陽眼鏡分別不大。值得留意的是眼鏡並不防水，因此清洗時不能浸泡於水中。

售價：$1699（鏡框連黑色鏡片）

$249（鏡面銀偏光鏡片）

$169（漸變藍非偏光鏡片）

查詢：2123 9000

文：勞耀全

編輯：梁小玲

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