拍賣會成收藏家「戰場」 競投手袋 愈細愈矜貴

拍賣向來予人遙不可及、只屬於上流人士玩意的感覺，但其實只要做好充足準備，一般「外行人」也可以於拍賣會上投得「靚貨」。我們特意請來佳士得亞洲手袋及配飾部副總裁及拍賣主管曾慧思（Winsy）以及保利香港拍賣有限公司珠寶及尚品部手袋專家趙晶晶（Amanda），與大家分享投資手袋及競投手袋的心得。

皮革 顏色 稀有度影響需求

近年有很多說法指出，投資貴價手袋，其回報分分鐘比投資黃金和股票更為理想，因為股票與黃金之價格可升可跌，並受到外圍環境及局勢所影響，相反投資手袋相對穩定，在供不應求的情况下，名牌手袋像Hermès的Birkin、Kelly及Chanel 2.55等的售價每年遞升；上述袋款在二手市場多年來一直有價有市，價值亦都穩步上揚，某些罕有款式在拍賣會的成交價更是屢創新高。

只要翻查資料，在眾多手袋款式之中，Hermès的Birkin和Kelly依然是拍賣會中查詢度最高、競投最熱烈的袋款，全因為袋款在門市一袋難求。問到假如想購買Hermès手袋作投資保值時，需留意什麼要點？兩位手袋專家都不約而同指出手袋款式在二手市場的流通度是首要考慮的條件，佳士得的Winsy表示：「愛馬仕（Hermès）三大袋款Birkin、Kelly和Constance均為熱門貨，需求量大，故不用擔心無人買。」 款式以外，手袋本身顏色、皮革、大小、稀有度以及配件是否齊全亦會影響定價，尤其是手袋狀態，全新或使用痕迹愈少，售價愈高。「鱷魚皮、鴕鳥皮和蜥蜴皮等稀有皮種通常較為保值，而女士們對粉色系、灰色系等特別鍾情，因此市場需求量也較大。」保利香港的Amanda補充。

時裝潮流不斷變更，手袋潮流也不例外。「除了Birkin和Kelly以外，近年也十分流行迷你尺寸的手袋， 而長肩帶、單邊肩揹的sling-back款式更是大熱，好像Mini Kelly和Constance都是不錯的選擇。」Winsy說 。Amanda亦表示尺寸只容得下一部iPhone的Mini Kelly在「愈精細愈矜貴」熱潮的推波助瀾下，售價竟比一般尺寸的Kelly還要高。 Winsy教路，Mini Kelly分為Mini Kelly 1和Mini Kelly 2兩代，前者尺寸較為大一點，最明顯的分野為袋底較寬，外表帶有復古味，後者於2016年推出，尺寸較小巧，袋底較窄，外表較有現代感。一般收藏家都偏好第一代Mini Kelly，而現今女生則較喜愛第二代，貪其時尚外表，顏色選擇較多。購買前應先清楚了解自己對該袋款的喜好和購買目的——是收藏、投資還是自用？

睇細節 聞一聞 辨認真偽

每個經由拍賣行出售的手袋，必先經由經驗豐富和擁有深厚手袋知識的專家檢驗、判斷真偽，然後再作評級和估價，因此不用擔心會買到假貨。兩位專家Winsy和Amanda均表示，由Hermès的燙金字樣到袋內的編碼，以至是縫線，每個手袋內藏多個小暗號以證其真偽，「每個愛馬仕手袋內部都有一個獨特編碼刻印，代表生產年份和工匠代碼等信息，而編碼的刻印方式和位置，還有信息是否正確都是買家判斷真偽的工具之一，而一些特別版或已停產的顏色，就可透過上述資料來覆查是否有生產過該款手袋。」Amanda以Kelly手袋舉例，由於整個手袋以雙縫線方式由工匠人手縫製，因此線步會有輕微不規則情况，加上採用的是斜紋線，因此不會有直線，但袋蓋和袋面皮帶則用機器縫製，線步距離一致而工整。最後，她建議大家不妨運用嗅覺，聞一聞手袋的氣味，「愛馬仕使用的全是最頂級的皮革，經處理後會散發出非皮質的淡香，不會有皮味或膠味等化學味道。」

翻閱拍品目錄 設定最高心理價格

每每看到拍賣會上都是競爭激烈，叫價需要「快、狠、準」。要成功投得心頭好，就先要做好「功課」。就佳士得而言，每季均有超過二百多個不同品牌和款式的手袋公開拍賣，Winsy建議先翻閱拍賣行提供的拍品目錄，根據個人資金預算，篩選出有興趣和有能力競投的手袋並有系統地做好記號，當拍賣到心儀單品時便可不慌不忙競價；Amanda亦建議不妨先到現場觀看實物，並到拍賣行網站了解手袋過往的成交紀錄，以設定最高的心理價格，此舉能有效避免大幅度超出個人預算。每家拍賣行會於每項交易時收取買家佣金(佳士得為25%，保利香港為18%），因此切記要將這筆款項一併計算於預算之內。

查詢：佳士得拍賣行 2760 1766；保利香港拍賣 2303 9801

文：Peggy Choi

編輯：陳淑安