殿堂級品牌入門袋款 Herbag奢華實用

Hermès於1998年推出Herbag袋款，由於其喇叭形底部以及手袋頂部設計均以Kelly手袋為藍本（A），因此Herbag被冠名為「Kelly的小弟」。相比起Kelly手袋，Herbag既沒有傳奇背景加持，也沒有拒人於千里的氣派，但依然深受全球女士歡迎。

設計以Kelly手袋為藍本

Herbag保留了Kelly手袋的標誌性固定單手柄、可調節長肩帶和掛鎖與鑰匙（B），搭扣則由原先的方形鎖扣改為有品牌名字的馬鞍釘（C），其帆布製成的袋身大大減輕了手袋重量，而皮革部分以無車縫線處理（D），減少裝作工序，亦令手袋予人隨性與親民的感覺；加上價格定位較Kelly手袋為低，對希望擁有一個Hermès手袋的女生來說，絕對是最佳的入門選擇。正因如此，Herbag能夠成為人們日常使用的時尚手袋，不會像神級手袋Birkin和Kelly般，用起來煞有介事。

Herbag Zip迎合貼身需要

20年過去，Herbag現今已發展成一個大家庭，除了一般的女裝手袋，還有背囊、大小與機艙行李箱尺寸相近的旅行袋以及適合公幹、周末出行的大尺碼旅行袋，盡攬男女用家。近年Herbag更推出進化版Herbag Zip，其最大特色在於袋背附有一個拉鏈外袋，可放電話或卡片套等貼身物品，旅行袋及大碼旅行袋更可放下一部14吋手提電腦，讓你不用大費周章，隨手便可拿到所需物品。此外，袋內亦有一個可拆式小袋子，可以變成旅行銀包又或是用作收納細小零碎的小物，設計貼心又周到。

小心保養 別掉以輕心

別以為Herbag主要以帆布製成，便不需要特別注意保養。矜貴的名牌手袋像女人一樣，想時刻保持最佳狀態；要去到哪裏都能吸引艷羨目光，就必須勤力、有規律地保養。

雖說Hermès Herbag採用頂級帆布和皮革，但再好的質料也敵不過年月的洗禮，因此使用時需留意以下數點：

1. 若手袋是淺色物料，那麼應避免穿著深色牛仔褲或皮革服飾，以免顏料因摩擦而轉移到手袋上。

2. 避免於雨天使用，皮革更應該遠離水分，否則會留下水印，或引致發霉。

3. 用後應把填充物（例如雪梨紙）塞回手袋以保持手袋形狀，然後放入塵袋和紙盒內避免手袋接觸陽光和水氣。

4. Hermès並不建議使用坊間任何皮革護理產品於其皮革品之上，若有需要，應將手袋送回專門店，請專業工匠代勞（需額外收費）。

查詢：Hermès 2919 5000

文：Peggy Choi

協力：Vivian Lau

模特兒：Alina S（Primo）

化妝及髮型：Chris Lam

統籌：John Wan

編輯：陳淑安

電郵：lifestyle@mingpao.com

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Herbag時尚短片https://bit.ly/2MFA5gN