港式日系女主持 盤菜瑩子 希望抗絕望

1. 你如何定義自己?

我覺得自己是個比較「大剌剌」、無咩所謂的人，但有時又會好認真，甚至認真得有點嚇人。

2. 平時最愛的穿衣風格是……

日系風格。我會買日本品牌，也常常去日本買衫。喜愛休閒款式，不愛緊身和喱士，雖然想穿得中性一點，但覺得自己不夠高，所以多數會穿裙裝，配搭有些層次感。顏色方面喜歡大地色系，但也會勇於嘗試每年流行的顏色，如今年大熱的孔雀綠。

3. 曾修讀日文又用日式藝名，對日本有何情意結?

十幾歲夾band時愛唱日文歌，當時只是唱羅馬拼音，後來修讀副學士時主修日文，差不多畢業時獲日本飲食集團聘任，到日本做實習生，雖然做了一年便辭職回港，但在當地居住時了解到不少日本文化，自己都很喜歡，已把它當作第二個家，有時間便會飛過去。

4. 覺得日本女生跟香港女生最大的分別?

日本女生較懂得包裝自己，表面都很溫柔體貼，但有些私底下頗毒舌，反差較大。香港女仔則較真性情，大家食一餐飯便可打成一片。

5. 常被指似日本女生，妝容和髮型有參考過嗎?

小時候喜歡濱崎步，讀書時很留意模特兒益若翼，兩者的眼妝都化得很立體，很大很靚，像個公仔。自己化妝時都會參考她們的眼妝。至於髮型都是較日系，會找日本髮型師為我剪髮。

6. 入行以來最難忘的一件事?

有次老細林日曦叫我入房，說想找我演舞台劇，答應之後卻感覺似上賊船，因為自己從沒受過相關訓練，連最基本走台位都不懂，結果常常被工作人員甚至對手杜汶澤責罵，感覺委屈。後來演到最後一場謝幕時，杜生對我說：「咪做得幾好。」有他的肯定，讓我覺得都算對自己有個交代。

7. 哪位合作過的人最啟發到你?

杜汶澤。因為他為人很真，好肯教後輩，可說是我最重要的老師。

8. 入行以來發展算順利，到現在做玄學電視節目，自己也信命理嗎?

未入行前，對於玄學的認識只有12生肖及12星座。入行後身邊很多朋友都信命，例如東方昇試過搶頭炷香之後肚屙，令我認為「唔到你唔信」。參與玄學節目後，師傅有時會贈我兩句，我只會揀好事來聽，不好的當聽不到，以免自己不開心。

9. 還有什麼演藝工作想嘗試?

我曾經渴望做歌手，也想拍劇和參與更多綜藝節目，但現在的社會氣氛令我變得消極，不敢想太多。

10.有什麼鼓勵香港年輕人的話?

生命滿希望，前路由我創。我們要充滿希望地去面對不可能的事，才有機會扭轉命運。

■Profile

盤菜瑩子

香港女主持及演員。修讀副學士時主修日文，畢業後曾於日本工作。2015年加入100毛擔任主持而為人熟悉，及後也參演舞台劇《我殺死了尊貴客戶》及拍攝旅遊節目《日本風涼話》。現正為ViuTV主持玄學節目《點相II破局》。

文：Sabrina Au

編輯：陳淑安