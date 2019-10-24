意大利精緻牛「皮」氣

若有長期留意日本雜誌的時尚人，相信對Il Bisonte這個品牌一定不會陌生，是日系穿搭的重要配飾。Il Bisonte以意大利佛羅倫斯歷史悠久的傳統皮革工藝為精髓，標榜在每件皮具及配件製作的細節中，結合傳統和創新，自1960年代末創立至今，代表着意大利皮革工藝的精緻美學。

Il Bisonte的設計多用精緻牛皮，就連品牌logo也用上了野牛。這種經過特殊「植物鞣制」的製作過程在整個意大利托斯卡納地區已經沿用了數千年之久。帶有木材清香的皮質觸感柔軟，優質的透氣皮質在表面形成金色光澤，正是Il Bisonte皮具的鮮明特徵。

早前品牌在港舉行發布會，展示從日常家品，如書桌和遊戲配件、皮面和布面的椅子、地氈，到戶外用品如旅行氈、鏡架、太陽鏡、帽子、枕頭、休閒包和野餐套裝物品，統統透過細膩的皮革滲透至人們日常的生活中。

最近品牌創作了全長4分鐘的3D卡通——Wanny, a dream come true，講述了品牌創辦人Wanny Di Filippo的故事。 通過一系列的回憶和冒險，卡通回顧了他對於尋找完美野牛的夢想和執著——熱中於尋找巨大的白色野牛，傳遞品牌一直以來的價值觀。

查詢：Il Bisonte 2333 1638