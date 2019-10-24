大地色系 輕巧易襯 世界優質羊毛 聯手抗寒

日本品牌45R素來注重衣服材料的品質，除了大家熟知的藍染以外，品牌對羊毛亦甚有研究，這次它將焦點放在歐洲，起點首先選擇法國，當地亞爾羊毛較一般羊毛柔軟，帶有光澤，表面平整光潔，同時兼顧彈性及保暖的功能。以此材料製成的針織外套，先於日本作縮絨處理，繼而透過工匠的刺繡，以立體圖案為外套飾邊點睛。羊毛長外套附設的腰間綁帶，可分開作飾物，配搭不同造型。

雪蘭羊毛堅韌不易變形

品牌亦從蘇格蘭取材，其雪蘭羊毛原產地位於英國最北端的昔德蘭群島，由於羊群是在嚴峻的天然環境中成長，羊毛纖維較一般的更柔軟堅韌，不易變形。品牌選用由當地家族開設的廠房製成雪蘭羊毛，一代傳一代，充滿職人的堅持，與品牌的理念不謀而合。以此精選材質製成的背心外套可作雙面穿著，一面是帶有紳士風的傳統格紋粗花呢，而另一面則是較中性的厚厚剪羊毛表面，貼合當季户外活動主題。

回歸著名盛產羊毛的澳洲，今次系列的澳洲羊毛上衣及外套，同樣經縮絨處理，利用溫度控制、機械的幫助，令羊毛纖維及鱗片逐漸收縮緊密，可減低笨拙感，貼近45R輕巧的形象。用色方面，單品以易於襯搭的大地色系為主，簡約剪裁配上口袋細節設計。今季品牌的強勁羊毛陣容，能讓大家在寒冷的日子添上溫暖。

查詢：45R 2861 1145

文：Sammy

模特兒：Kelly (Liberté Managment)

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安