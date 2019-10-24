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2019年10月24日星期四
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走過40個年頭 舉行巡迴攝影展 經典開襟外套 以百變應萬變
經典變奏
原產英國 一站式有機農業護膚
純素化妝掃旅行裝
大地色系 輕巧易襯 世界優質羊毛 聯手抗寒
意大利精緻牛「皮」氣
港式日系女主持 盤菜瑩子 希望抗絕望
殿堂級品牌入門袋款 Herbag奢華實用
拍賣會成收藏家「戰場」 競投手袋 愈細愈矜貴
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經典變奏
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【明報專訊】自Snap Cardigan誕生以來，在過去40年一直在演化更新，變奏出不同設計。除了經典的短身款式外，還有長款開襟、連身裙款式、男裝企領及童裝設計，另外亦有加入鈕扣設計元素的配飾。
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走過40個年頭 舉行巡迴攝影展 經典開襟外套 以百變應萬變
經典變奏
原產英國 一站式有機農業護膚
純素化妝掃旅行裝
大地色系 輕巧易襯 世界優質羊毛 聯手抗寒
意大利精緻牛「皮」氣
港式日系女主持 盤菜瑩子 希望抗絕望
殿堂級品牌入門袋款 Herbag奢華實用
拍賣會成收藏家「戰場」 競投手袋 愈細愈矜貴
走過40個年頭 舉行巡迴攝影展 經典開襟外套 以百變應萬變
原產英國 一站式有機農業護膚
純素化妝掃旅行裝
大地色系 輕巧易襯 世界優質羊毛 聯手抗寒
意大利精緻牛「皮」氣
港式日系女主持 盤菜瑩子 希望抗絕望
殿堂級品牌入門袋款 Herbag奢華實用
拍賣會成收藏家「戰場」 競投手袋 愈細愈矜貴
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