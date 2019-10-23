另類玩法：Freeride花式動作多

微調滑板變自由式

玩了freeride 3年的Kevin Sin（阿冼）就深好此道：「freeride的目標既可以是追求速度，亦可選擇練各種slide花式。我比較喜歡自得其樂、競爭性較低的玩法，所以喜歡freeride在平地、較花巧的玩法。」阿冼偏好鑽研花式，貪即使滑得低速也能練習，但熱血起上來，也試過由晚上9時練到翌日清晨5時，只為了排練兩個動作。

Freeride另一吸引之處，是只需直、闊、不太長的斜路便能練習，毋須像downhill般，使用包含急彎的較長路段。但不在山路風馳電掣不代表不需膽量，阿冼說每練一招新slide，動作需求都不同，「感覺都是從頭開始，讓身體在一路加速的情况下學習，最難的是要夠大膽」。

玩freeride又是否要另外買板？阿冼指，freeride在板面上沒特別要求，但配件設定和downhill有頗大分別。例如他偏好使用直徑70mm以下的車轆：「細轆與地面接觸面較小，摩擦力較低，不需好高速都做到slide，同時細轆slide的減速效能比大轆低，可將slide拖到好長才停低，個人認為這樣更爽快。」而保護裝備方面，由於不需要追求downhill級數的速度突破，所以不一定要佩戴fullface頭盔，基本頭盔、護膝、護踭、手套有齊便足夠。

文：宋霖鈴