People：不做上市主席 寧做極光獵人

擁有多重身分的唐銘輝Anson，不但是極光獵人、作曲家，更是一間化妝品公司的行政總裁，要同時兼顧這些身分確實不容易。他以星雨為筆名，希望得到從北極光帶來的祝福，以及提醒自己持守追夢的理想。「由於自己喜歡去旅行，因此不時都會出去走走。有一次無意中到訪北極圈，覺得北極光極為美麗，從此就踏上追光之路。」他至今「追光」約10年，走遍70個地方，拍下過萬張照片。剛開始只是想透過北極光的照片將快樂帶給身邊的朋友，他認為香港人的開心指數持續偏低，不止關乎近日的社會事件，工作壓力等因素都令香港人情緒低落。「假若可將快樂、希望傳給別人就好了！」

組極光協會 保護北極圈

追夢從來都不是一件易事，總要為此而有所犧牲。Anson笑言：「為了『追光』，我放棄了公司的上市計劃，放棄了一夜變富豪的機會，但我不曾後悔。」原來早於5年前，Anson的化妝品公司得到投資商的青睞，對方提出3億元的收購計劃。金額非常吸引，唯獨一個條件讓他不能接受，就是要當為期約6年的主席。他若接受條件，這6年間就不能繼續「追星」夢。而碰巧當年是2014年，正值太陽活躍周期的高峰，即極光出現最頻繁的時間。如等到6年後從主席一職全身而退，就到了極光的低潮期。因此，他以一句非常有趣的話婉拒了對方的建議：「由於現在屬於太陽活躍周期的高峰期，假若我遲點才去尋找北極光，就會錯過很多精彩的瞬間，所以我暫時不會考慮這個方案。」聽到這裏，相信很多人都會不理解他的心意，也會覺得莫名其妙。或許這就是追夢者的浪漫。

現在Anson與一班來自加拿大、挪威、芬蘭、俄羅斯、英國、香港等地的專家組成國際極光協會（Aurora Association），總部位於俄羅斯。Anson說：「成立協會的原因很簡單，就是希望能讓大家有個平台可以分享北極光之美。」同時，他亦希望透過極光相片、錄像、音樂、知識、旅途故事及所見所聞，推動保護及珍惜北極圈。國際極光協會香港分部會定期到社區參與義工服務，將食物帶給老人院的長者，亦會與他們分享關於北極光的故事，以快樂感染身邊人。

文：盧靖賢

編輯/林曉慧

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