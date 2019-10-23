好聲音：戶外喇叭偵測環境自動調音

聲音270度散射

當提到戶外喇叭，用家可能第一時間想到小型、輕巧的可攜式喇叭，但今次由Sonos推出的Move喇叭，體型並不輕巧，甚至比同廠的室內喇叭還要大一點。體積較大全因為廠方要喇叭音質有一定保證，在橢圓形機身上設有多個不同音頻單元，令其聲音能以近270度的方向散射，這個設計除了令高中低音都有不錯表現，用家不用站在喇叭正前面，亦可感受其強勁輸出。

防塵防水防曬防潮

作為戶外喇叭，機身的堅固度十分重要，因此廠方特別強化機身，除了能承受由枱面墜落和碰撞衝擊，機殼外層亦能抵受紫外光及高溫的影響，長時間放在戶外暴曬，亦不怕外殼老化變色。此外，其外殼支援IP56防塵及防水，同時具有防潮及防污能力，在海邊或泳池邊開派對，都不怕出問題。而機內電池能提供10小時的連續播放時間，配合特製的橢圓環形充電器，用家只要將喇叭放到充電器內即可充電，不用另外插線。

對於音質有要求的用家，可能會覺得戶外喇叭在室內播歌，音質未必會太好，廠方為了改變這個看法，特別在Move加入自動Trueplay調音功能，這個功能最特別的地方，是喇叭內置動態感應器，當感應到用家放下喇叭的動作時，便會偵測周邊環境和自動調音。實際測試時，將正在播歌的喇叭由面向用家，180度旋轉至面向牆，大約15秒後即可聽到聲音開始變化，到約20秒後聲音變得與喇叭面向用家時沒有太大分別。對音質有要求的用家，相信亦會滿意。

售價：$3899

網址：trysonos.hk

文：勞耀全