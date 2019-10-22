多元導航：這一代小朋友真的很難教？

「𠵱家啲後生成日嗌生嗌死，我哋個年代飯都無得食，都係咁過啦！」

「呢個年代咩都講情緒，以前邊有講呢啲，都唔知係咪愈講愈發得脾氣多！」

在筆者的工作環境裏，經常接觸到不同年齡層的服務對象，聽到他們討論80後、90後及00後的分別。家長常跟我訴說00後的小孩很難教，有很多情緒問題，動不動便發脾氣；90後則不思進取，只顧享樂打機，不懂為將來打算；80後沒太多複雜的想法和情緒，會乖乖的完成功課，不敢頂嘴，會努力工作，會儲蓄……（下刪數百字）。

假如生在那個年代

以上的控訴，筆者絕不否定，因為隨着時間的轉變，整個社會、文化、經濟、政治，甚至簡單至對美與醜的定義都截然不同，更何况出生於不同年代的人？我們不妨跳入不同的年代，幻想一下自己身處其中，你又會如何？

上世紀七八十年代，小學生涯裏有上午班和下午班之分。上午班放學後，學生可以回家吃午飯、午睡，之後才開始做功課溫習，有時間還可以看卡通片，追看8點半連續劇；下午班則可以起牀後才做功課，放學回家便是休息、娛樂活動的開始。以前生活簡單，快餐店食一餐已經是賞心樂事；父母雖然工作忙碌，但仍可全家人一起吃晚飯，放假一起逛逛公園、商場便很滿足。看着他們，我們會知道他們普遍較刻苦。因此，80後的訴說也不無道理，難免會覺得現時的年輕人過於輕浮和物質化。

成年人往往忘記設身處地

來到90後及00後的世界，學生一般放學已是3點半，更多的還要參加課外活動、補習班等，回到家裏已是晚飯時間，還有各式各樣的功課和練習等着他們，更莫論有時間坐下來輕鬆看一套電視劇；再加上電子產品普及，連上課都以電子學習為目標，年輕人接觸電子產品實屬大勢所趨，猶如當年的我們愛看電視一樣。亦由於政治和經濟上的轉變，香港已不再百業飛騰，在全球生活費最高的環境下成長，刻苦地工作也未必可過富足的日子，生於這個年代的年輕人，的確難免有一種很複雜和絕望的情緒。

很多時候，我們都會教孩子多顧及別人的感受，不要自我地想什麼便要什麼。但作為成年人，我們卻往往忘記「設身處地」去了解他們的感受。有一句中學時代學到的英文諺語：「Put yourself into others' shoes」，嘗試設身處地站在孩子的角度和環境，了解他們想法。如果你是他們的年紀，在這樣的環境，遇到同樣的事，你可能會明白更多，因不解而感到的憤怒亦會隨之減少，與他們的相處自然開心自在更多。

文：利祉澂（香港家庭福利會認可註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

[Happy PaMa 教得樂 第264期]