半個瑞典人：來瑞典上學好輕鬆

幾乎可以保證會有「放監」的感覺。

話說我們家3個女兒分別在瑞典上等同香港制度的小學、初中與高中級別。若問她們學校生活一般如何？3個答案會是：好好玩、不錯、真係學到嘢、好自主，仲有老師們一流。

課室設「放鬆角落」讓學生唞唞

若問她們的媽媽，女兒們學校生活一般如何？我會答：3個都食得瞓得，即是身心健康良好，3個都有餘暇有精神有心情：玩耍睇書捉棋彈琴畫畫打機煲劇練空手道同周末去街（跟爸媽或者同學）。以上活動除了空手道是自費報名（每學年約600港元）的定時集體訓練，其他都是自選自主自由的課外活動。

如果香港孩子來瑞典上學，九成會體驗到返學好輕鬆、沒什麼功課、不用考試。瑞典教育理念與制度跟香港一般學校南轅北轍。小女兒二年級的課室有個掛着「放鬆角落」，大窗邊加了地氈與大枕頭在地上，老師有時讓幾個同學仔閒坐看故事書，有時讓不能集中上課的同學仔自己唞唞。小女兒的數學課常以「遊戲站」形式進行，全班二十多個孩子分成小組，輪流在書枱砌成的各站合力解決數學問題，有砌積木，有數字棋盤，有老師設計的思考題。大前提是小組幾個豆丁自行合力解決，即是同時訓練溝通同EQ，並非個人鬥快鬥叻搵答案。瑞典文課有時要各自寫字，老師會拉下投影大銀幕上YouTube播音樂，「咩歌呀？」我問女兒，她就開口哼出我也不曉的英文流行歌，又說有時是「好悶的無人唱的歌」。

移民瑞典 孩子易適應 大人挑戰大

這半年間收過幾次香港讀者來郵，都是將會移民瑞典的香港家庭，巧合地父母們首要關心的問題都是孩子教育前途：哪一區學校較好、功課壓力如何、有沒有英語學校？我總安慰說：「放心，瑞典學校（課程）好易，孩子適應力強，學習能力快，他們將會有快樂健康的童年，你們選擇移民很大犧牲，但決定得很對。」有時我感到大人們的擔憂，就提醒一下：「或許你們夫妻倆也要做好心理準備，學習語言和適應新生活初期未必一帆風順，加油！」

事實上，這兩年我在幼稚園遇上許多新移民孩子，有印度、中國的移民家庭，以至來自敘利亞等戰地，見到孩子們以光速學會瑞典文，適應瑞典學校群體生活都無問題。反而是大人們在新環境面對的挑戰才多。

文：周游

作者簡介：移居瑞典十八年的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

[Happy PaMa 教得樂 第264期]