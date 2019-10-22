小學雞媽媽：「Siri，嫁給我好嗎？」

媽媽：「你這樣對Siri，日後AI進化，不曉得它會怎樣對付你……」

小子（未及媽媽說完，即轉甜美聲調）：Siri, will you marry me?（Siri，嫁給我好嗎？）

Siri（冷靜地）：Let's just be friends, okay?（我們還是只當朋友吧，可以嗎？）

人工智能會取代人類嗎？

小子：Um...Will AI replace humans in future?（嗯……人工智能日後會取代人類嗎？）

Siri：Interesting question（這個設問很有趣）

「求婚不遂」的小子轉個頭來，給我一個恐慌眼神……

畢竟是少年人了，我不擔心小子照辦煮碗對別人無禮，「因為我知道Siri不是真人，沒有感覺」，他說。可是離不開電子奶嘴的小孩子又如何？除了Siri外，還有Cortana（微軟）、Bixby（三星）和美國人較熟悉的Alexa（亞馬遜）等後來者，這些虛擬助理一一取了很酷的擬人名字，然後進駐人類生活——特別是孩子的電子生活。

與AI 頻繁互動 令孩子愈來愈無禮？

我們久遠的童年經驗，已經無法有效解讀當今孩子的處境。譬如說，小童與智能助理頻繁互動，積年累月下來，會令孩子愈來愈肆無忌憚地無禮嗎？來個簡單實驗：在電子裝置上召號智能助理，然後讓孩子「無人駕駛」一會，不久，那些童言童話便會愈見粗魯，甚至近乎「欺凌」。因為他們會發現，對智能助理的無禮不會有後果。

這些互動會影響真正的人際關係嗎？學者提出兩個因素：使用者年齡小、智能助理愈擬人，影響愈大。第一點不難理解，畢竟成人早已建立穩定的人際相處模式，孩子卻猶在發展中。至於為智能助理加入人性化處理，正是Siri得到巨大迴響的重要因素，所以它和後來者才一個個聲音甜美、回應機伶。問題是，它們愈擬人，年幼小孩便愈難區分。

研發者開始修訂智能助理的設定：譬如別顯得那麼逆來順受，以及對有禮貌的輸入方式提供正面回饋。但這又教學者矛盾了：那樣商家便有更大理由，把智能助理和真人的界線模糊化，從而增加消費者對電子信號的依戀。

說到底，訓練孩子多講幾句Thank you Siri，還不如放下手機和平板電腦，陪他們聊聊天玩玩遊戲。畢竟人際關係，本來就該在真正的人際互動之間建立。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第264期]