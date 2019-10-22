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Happy PaMa 教得樂 第264期

Happy Pa Ma

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自在講媽：保護活恐龍

【明報專訊】社會繼續動盪，平行時空，這天我去跑檔攤，為兒子參加幼稚園萬聖節派對做準備。中秋節活動時雞蛋仔患重感冒缺學一周，這次萬聖節活動，希望他可以健健康康參與。徵詢老公意見，決定打扮兒子成為他最喜歡的綠色恐龍。

由於我家政零分從沒有想過可以親手縫製服裝，唯有四處巡視希望找到小人兒稱身的裝扮。發現男幼童的扮相普遍是醫生警察消防員又或者是胖南瓜，反而女孩子的服裝選擇蠻多：仙子、蝴蝶、天使女巫，就算是南瓜也有蕾絲裙，當下真的想反串讓雞蛋仔扮公主……

中秋節剛過便要為萬聖節張羅

走了半天終於在阿婆檔攤看到綠色毛絨絨恐龍連身衣，阿婆見我大汗淋漓笑着讓我坐在摺櫈休息一下。她笑說：「兒子才兩歲，走走趯趯的日子還長呀！要鍛煉身體呀！」我不禁嘀咕：「才過了中秋節便要為萬聖節張羅，下一回便是聖誕節了！幼稚園的活動真的考起我！」

檔攤阿婆：勿錯過與孩子美好時光

阿婆搖搖頭：「不要埋怨，一不留神就已經錯過這些美好時光！可以陪他傻，就跟他一起瘋吧！」她努力尋找一件全新的恐龍裝，同時分享她的孫子如何忙碌應付小二學業，由嬉皮笑臉的幼稚園娃娃變成沉默寡言的小學雞。就讀區內名校，一家人都希望他可以慢慢跟上進度，可惜成年人主觀期望落空，小二開學後壓力只是變本加厲。阿婆與媳婦都心疼孩子，已經聯手計劃如何協助孩子轉到國際學校，但求少一點功課多一點玩樂時間。

阿婆繼續說：「萬聖節洋玩意也是我孫子最愛，小孩都喜歡吃糖，如果念國際學校應該玩得很瘋狂。」但國際學校不是一般人可以負擔，將來也未必銜接本地大學，捨得送孫子往外地念書嗎？

「學費貴，所以我要守住這個玩具小攤自給自足，兒媳負擔孩子的花費便夠了！人老了沒什麼將來可顧，倒是憂慮我的金孫，眼下香港兵荒馬亂，但太平時社會也是了無生氣，無創意無活力，要是孫子可以向外闖，我會很欣慰！」

感嘆創意遭扼殺 缺獨立思考

阿婆見證香港玩具生意的興衰，愈來愈少原創玩具，更多的是包裝成玩具的教材，要賺錢就要強調學術成分取悅父母。她認為我們有份扼殺全代孩子的創意，港孩失去遊戲空間，沒有原創能力和獨立思考，很難在世界佔一席位。

拿着恐龍裝回家時，細細回味阿婆的話語，薑是老的辣，世事都被她看破了。香港教育制度僵化可能是元兇，但被動配合的家長會否也是幫兇？小朋友童心未泯，仍然幻想恐龍時代，我又有沒有盡力保護這條創意活恐龍呢？

文：彭梓雅

作者簡介：前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

[Happy PaMa 教得樂 第264期]

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