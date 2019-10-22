副刊
Happy PaMa 教得樂 第264期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】■不讀國際校想學好英文 可報私立獨立幼稚園

問◢ 如果想女兒學好英文，又不想讀國際學校，荃灣區有哪些幼稚園可以選擇？私立獨立幼稚園的外籍教師數目，會否比參加了免費幼稚園教育計劃的優質幼稚園為多？

答◢ 想學好英文，又不想女兒讀國際學校，可以考慮讀私立獨立幼稚園，或比較重視語文的免費幼稚園。荃灣的免費幼稚園可以考慮重視語文的啟思幼稚園（馬灣）、重視英文拼音的救世軍荃灣幼兒學校、救世軍梨木樹幼兒學校；私立獨立幼稚園則可以考慮思博幼稚園、心怡天地國際幼兒園暨幼稚園（麗城）。一般私立獨立幼稚園的外籍英文教師數目，比免費幼稚園多！

■65校網13選擇 分數不高可揀基真祖堯

問◢ 本人有一對龍鳳胎，現於嘉言中英文幼稚園就讀K2，家在65校網，這個校網比較少人討論，除了聖公會仁立小學和聖公會仁立紀念小學最受歡迎外，還有什麼好選擇？

答◢ 65校網有13所小學，用「世襲超收額」來排位，其中第1至6名於去年和前年結果都是一樣，排名如下：1. 聖公會仁立小學；2. 聖公會仁立紀念小學；3. 佛教林金殿紀念小學；4.聖公會主恩小學；5. 基督教香港信義會葵盛信義學校；6. 中華基督教會全完第二小學。

如果分數不高，可以選排第7的中華基督教會基真小學或祖堯天主教小學。

■15分入馬官小機會不大 報牧愛合一堂較穩陣

問◢ 小女屬34網，如報合一堂學校及聖公會牧愛小學均有20分，但心儀馬頭涌官立小學（15分）及保良局何壽南小學（15分），請問應如何選擇？

答◢ 用「世襲超收額」來排位，在34網17所小學，馬頭涌官立小學排第2，保良局何壽南小學排第4，聖公會牧愛小學排第7，合一堂學校排第13。15分揀馬頭涌官立和何壽南機會不大，因兩校名氣響兼舊生多，反而用20分揀牧愛機會有八成，合一堂則有九成以上，你亦要考量自己是屬於穩陣型還是博殺型？

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com

[Happy PaMa 教得樂 第264期]

上 / 下一篇新聞

隱世農家菜 為山友加油
隱世農家菜 為山友加油
知多啲：行山健體 美景迷人
知多啲：行山健體 美景迷人
民間高手：拍雲海達人施俊峰 捕捉香港風貌 留下集體回憶
民間高手：拍雲海達人施俊峰 捕捉香港風貌 留下集體回憶
舊衣還原再生 「垃圾」變寶
舊衣還原再生 「垃圾」變寶
知多啲：衣物重用比再生環保
知多啲：衣物重用比再生環保
活動推介：遊魚塘煮魚宴
活動推介：遊魚塘煮魚宴
背囊夾啱體型 貼身省力
背囊夾啱體型 貼身省力
保養貼士：機洗暴曬 失防水功效
保養貼士：機洗暴曬 失防水功效
一袋兩用：掛環加長 變手挽袋
一袋兩用：掛環加長 變手挽袋
學生不談政治？ 孩子應逃離政治漩渦？ 教授：學生問要回應
學生不談政治？ 孩子應逃離政治漩渦？ 教授：學生問要回應
專家意見：小學常識涉政治課題 學生難理解 只靠死背
專家意見：小學常識涉政治課題 學生難理解 只靠死背
小眼睛看時局 畫筆表達所思所感
小眼睛看時局 畫筆表達所思所感
本周FOCUS．採訪手記：誰迫使小學生談政治？
本周FOCUS．採訪手記：誰迫使小學生談政治？
家家有禮：嬌小Pixie Belles聽指示識跳舞
家家有禮：嬌小Pixie Belles聽指示識跳舞
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
重要日子提提你
重要日子提提你
好去處：黑色美食好滋味 約熊本熊部長歎點心
好去處：黑色美食好滋味 約熊本熊部長歎點心
文化園地：閱讀學寬恕 牽手解仇恨
文化園地：閱讀學寬恕 牽手解仇恨
轉季保健：中西醫教路 不做鼻涕蟲 遠離生冷食物 紓緩鼻敏感
轉季保健：中西醫教路 不做鼻涕蟲 遠離生冷食物 紓緩鼻敏感
DIY：自製發光南瓜袋 萬聖節滿糖而歸
DIY：自製發光南瓜袋 萬聖節滿糖而歸
讀樂樂：萬聖節，讀嚇嚇叫的繪本
讀樂樂：萬聖節，讀嚇嚇叫的繪本
五個小孩的校長：給孩子一個機會
五個小孩的校長：給孩子一個機會
自在講媽：保護活恐龍
自在講媽：保護活恐龍
小學雞媽媽：「Siri，嫁給我好嗎？」
小學雞媽媽：「Siri，嫁給我好嗎？」
半職爸爸：籬笆上的玫瑰
半職爸爸：籬笆上的玫瑰
半個瑞典人：來瑞典上學好輕鬆
半個瑞典人：來瑞典上學好輕鬆
客座隨筆：送給丈夫的禮物：讓兒子肯定爸爸的角色
客座隨筆：送給丈夫的禮物：讓兒子肯定爸爸的角色
多元導航：這一代小朋友真的很難教？
多元導航：這一代小朋友真的很難教？
教大GPS：有教無類的性教育可實現嗎？
教大GPS：有教無類的性教育可實現嗎？
辣媽CEO：大個女去男友家過夜要批准？
辣媽CEO：大個女去男友家過夜要批准？
論盡教育：以後點樣教，點樣學？
論盡教育：以後點樣教，點樣學？