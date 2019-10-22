文化園地：閱讀學寬恕 牽手解仇恨

文︰譚凱韻

「這書在現今的社會很合用，以暴易暴是循環不息的。但你放過人的話，自己開心，人家亦有重生的機會。」兒童書店Seeds創辦人譚再思（Joyce）介紹的，是Forgiving: Is Smart for Your Heart，「心理醫生很喜歡推介人看這類自我治療書籍（self help book）的」。

書中以簡單句子組成故事，教導大小朋友為什麽要寬恕，以及如何寬恕。例如其中一章就是「To Forgive is to Give」（原諒就是付出）——原諒就像抹去黑板上的字，但不代表一切沒有發生。Joyce說，這書教導小朋友要有仁慈的心，因為寬恕能令自己好過，而此書亦具體告訴小朋友，可以「怎樣」寬恕，如人家說對不起時，可以牽牽手，或擁抱一下，從而化解當中的仇恨。這書適合7至9歲小朋友看。

體察對方需要 不一味譴責

《不要吧，小乖》則以更顯淺的小故事，道出原諒的意義，「兩歲已經能看明白。」Joyce 道。話說一天，主人出門前要求小狗小乖要「乖乖」，但小乖看到香噴噴的蛋糕、可愛的小貓，以及地上鬆軟的泥土時，都忍不住搗蛋了。主人回到一團糟的家時，非常驚訝。小乖覺得很後悔，於是流着淚跟主人道歉：「我說過我會乖，我希望我可以很乖，但是我一點也不乖。」結果主人沒有怪責小乖，反而帶牠外出散步。奇怪地，這時小乖再見到蛋糕、泥土和貓咪時，也沒再生事端。

Joyce說，故事中的主人樹立了很好的榜樣，示範如何去原諒小狗。小狗道歉時，他沒有責備、發脾氣，也沒有大罵小狗，反而是體察小乖的需要，陪伴牠散步，讓牠重新做好。

發掘優點 建立友誼

《敵人派》亦是一個有效化解仇恨的故事。故事講述小主角，原本過着美好的暑假，怎料鄰家搬來了一個小男孩小傑。這個新鄰居搶了小主角最好的朋友，又在球場上取笑他。小主角憤怒極了，很想報復，並意外地發現爸爸原來有一個消滅敵人的必勝絕招——敵人派（pie）。小主角以為味道一定很難吃很難聞，但廚房卻傳來了香氣，爸爸這時說：「敵人派烤好了，接下來就要看你了。」爸爸要求小朋友要花一整天時間跟對方相處，無論如何都要跟對方保持友好，因這是「唯一能讓敵人派發揮作用的方法」。

雖然不願意，但小主角想到只要花一天時間就能令對方消失，覺得很值得，於是硬着頭皮去找小傑玩。結果兩人一起踏單車、打籃球、跳彈牀。一天下來，兩小一起晚飯時，爸爸拿出了敵人派——原來只是一個普通的pie，裏面沒有昆蟲怪味，只是一個令小朋友化解仇恨的pie。

「故事就是說，寬恕前不是要令對方難受，而是找方法跟對方相處，發掘對方的優點，過程中一定要付出的，但友誼就能在這之間建立。」Joyce 解釋道。

《南瓜湯》的故事講述3隻小動物——松鼠、貓、鴨子是好朋友，在森林一起生活，各有自己的分工。例如煮南瓜時，貓會切南瓜、鴨子下鹽，松鼠則負責攪湯，大家一直就這樣快樂地過每一天。直到有一天，鴨子忽然想改由自己攪湯，其他兩隻小動物很生氣，吵架後鴨子決定離家出走。

在一起才最重要

貓和松鼠開始時不太在意，又想鴨子回來後一定要牠道歉。最後他們忍不住主動到森林找回鴨子，鴨子回來後，牠們不計前嫌，讓鴨子攪湯，湯的味道雖然難喝，但還是一鍋牠們喝過最好的湯。

「鴨子回來後，其他兩個也沒有要求牠道歉，因牠回家的一刻已經原諒了牠，這才是真正的友誼呢！」Joyce 說，「最後大家也沒有堅持在道歉上，因為這都不是大家想要的，『在一起』才是牠們最想要的生活。」

■好書推介

◆Forgiving: Is Smart for Your Heart

作者：Carol Ann Morrow

繪者：R. W. Alley

出版社：Abbey Press

◆《不要吧，小乖》

作者、繪者：克里斯霍頓

譯者：徐意筑

出版社：格林文化

◆《敵人派》

作者：德瑞克．莫森

繪者：泰拉．葛拉罕．金恩

譯者：劉清彥

出版社：道聲出版社

◆《南瓜湯》

作者、繪者：海倫‧庫柏

出版社：和英

■延伸閱讀

◆《金色的盤子》

莉茲和貝拉是好朋友，常常一起玩耍。有一天貝拉偷了莉兹娃娃屋中的「金色盤子」，但她沒有因為得到想要的盤子而開心，反而深感內疚。小朋友最後鼓起勇氣道歉，對方會原諒她嗎？

作者：貝妮黛‧華茲

譯者：林真美

出版社：水滴文化

◆Have You Filled A Bucket Today? A Guide to Daily Happiness for Kids

每人心中也有一個桶，如果裝滿就能令人開心，能裝滿的包括分享、尊重和原諒。

作者：Carol McCloud

繪者：David Messing

出版社：Nelson Publishing & Marketing

◆《為什麽要說對不起》

咪咪、哈狼、豬比、毛毛是好朋友，各有不同個性，每天總會冒出許多問題。例如：朋友之間互相吵架、嘲笑別人、愛生氣、亂說謊……在一來一往的對話中，聽彼此怎麼說、怎麼想、怎麼解決問題。

作者：蘇菲．弗爾羅

繪者：朵樂蒂．德蒙弗里、索萊達．布拉沃

譯者：許若雲、賈翊君

出版社：上誼文化公司

◆《我的願望，天天不挨罵》

從前有個小男孩，天天都捱罵。妹妹發脾氣，媽媽卻怪責他沒有好好照顧妹妹；在學校被欺凌，還擊時被老師看到，又受到責罵。小男孩心中抑鬱又不忿，在《我的願望》功課上寫了希望天天不捱罵的願望，老師和媽媽得知後向他道歉。此書提醒家長，大人也要不時反省自己是否有錯，權威式的教導責罵，對小朋友成長也不理想。

作者：楠茂宣

繪者：石井聖岳

譯者：張桂娥

出版社：小魯文化

[Happy PaMa 教得樂 第264期]