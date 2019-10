文化園地：閱讀學寬恕 牽手解仇恨

文︰譚凱韻

「這書在現今的社會很合用,以暴易暴是循環不息的。但你放過人的話,自己開心,人家亦有重生的機會。」兒童書店Seeds創辦人譚再思(Joyce)介紹的,是Forgiving: Is Smart for Your Heart,「心理醫生很喜歡推介人看這類自我治療書籍(self help book)的」。

書中以簡單句子組成故事,教導大小朋友為什麽要寬恕,以及如何寬恕。例如其中一章就是「To Forgive is to Give」(原諒就是付出)——原諒就像抹去黑板上的字,但不代表一切沒有發生。Joyce說,這書教導小朋友要有仁慈的心,因為寬恕能令自己好過,而此書亦具體告訴小朋友,可以「怎樣」寬恕,如人家說對不起時,可以牽牽手,或擁抱一下,從而化解當中的仇恨。這書適合7至9歲小朋友看。

體察對方需要 不一味譴責

《不要吧,小乖》則以更顯淺的小故事,道出原諒的意義,「兩歲已經能看明白。」Joyce 道。話說一天,主人出門前要求小狗小乖要「乖乖」,但小乖看到香噴噴的蛋糕、可愛的小貓,以及地上鬆軟的泥土時,都忍不住搗蛋了。主人回到一團糟的家時,非常驚訝。小乖覺得很後悔,於是流着淚跟主人道歉:「我說過我會乖,我希望我可以很乖,但是我一點也不乖。」結果主人沒有怪責小乖,反而帶牠外出散步。奇怪地,這時小乖再見到蛋糕、泥土和貓咪時,也沒再生事端。

Joyce說,故事中的主人樹立了很好的榜樣,示範如何去原諒小狗。小狗道歉時,他沒有責備、發脾氣,也沒有大罵小狗,反而是體察小乖的需要,陪伴牠散步,讓牠重新做好。

發掘優點 建立友誼

《敵人派》亦是一個有效化解仇恨的故事。故事講述小主角,原本過着美好的暑假,怎料鄰家搬來了一個小男孩小傑。這個新鄰居搶了小主角最好的朋友,又在球場上取笑他。小主角憤怒極了,很想報復,並意外地發現爸爸原來有一個消滅敵人的必勝絕招——敵人派(pie)。小主角以為味道一定很難吃很難聞,但廚房卻傳來了香氣,爸爸這時說:「敵人派烤好了,接下來就要看你了。」爸爸要求小朋友要花一整天時間跟對方相處,無論如何都要跟對方保持友好,因這是「唯一能讓敵人派發揮作用的方法」。

雖然不願意,但小主角想到只要花一天時間就能令對方消失,覺得很值得,於是硬着頭皮去找小傑玩。結果兩人一起踏單車、打籃球、跳彈牀。一天下來,兩小一起晚飯時,爸爸拿出了敵人派——原來只是一個普通的pie,裏面沒有昆蟲怪味,只是一個令小朋友化解仇恨的pie。

「故事就是說,寬恕前不是要令對方難受,而是找方法跟對方相處,發掘對方的優點,過程中一定要付出的,但友誼就能在這之間建立。」Joyce 解釋道。

《南瓜湯》的故事講述3隻小動物——松鼠、貓、鴨子是好朋友,在森林一起生活,各有自己的分工。例如煮南瓜時,貓會切南瓜、鴨子下鹽,松鼠則負責攪湯,大家一直就這樣快樂地過每一天。直到有一天,鴨子忽然想改由自己攪湯,其他兩隻小動物很生氣,吵架後鴨子決定離家出走。

在一起才最重要

貓和松鼠開始時不太在意,又想鴨子回來後一定要牠道歉。最後他們忍不住主動到森林找回鴨子,鴨子回來後,牠們不計前嫌,讓鴨子攪湯,湯的味道雖然難喝,但還是一鍋牠們喝過最好的湯。

「鴨子回來後,其他兩個也沒有要求牠道歉,因牠回家的一刻已經原諒了牠,這才是真正的友誼呢!」Joyce 說,「最後大家也沒有堅持在道歉上,因為這都不是大家想要的,『在一起』才是牠們最想要的生活。」

