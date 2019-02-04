本周FOCUS．採訪手記：誰迫使小學生談政治？

家長們的討論，衍生出今期《Happy PaMa 教得樂》的封面故事——學生不談政治？跟香港教育大學社會學講座教授、曾擔任通識教育科課程委員會主席多年的趙永佳談過，他說中小學的處境有些不同，中學由於有通識科，學生論政不能避也不應該避，「即使從建制的角度去考慮，在目前政治環境下，如果不想年輕人接觸到『有害』資訊，更加應該在成年人指引、監督下，把這件事拿出來傾，而並非滅聲。否則沒有師長幫他們解讀，情况更加危險」。那麼小學生又應否談政治？趙永佳認為沒有所謂「應不應該」，他的原則是「問則講，不問則不講」。

記者也有跟女兒談政，不是我特別熱中，而是在學業上有實際需要。小女今年讀小四，其實早在三年級時，常識科已經提及《中英聯合聲明》、《基本法》等。猶記得女兒曾經問我，香港是中國的一部分，那麼台灣呢？於是，我便要簡單解釋一下內地與台灣雙方對這個問題的看法。

今個星期有常識科測驗，女兒讀到中英簽訂《南京條約》，中國在1842年割讓香港島給英國，1860年再割讓九龍半島，最後，英國在1898年租借新界99年。最初她不太明白「割讓」與「租借」的分別，於是我打了個簡單譬如：「『割讓』是你答應把東西送給同學，永不取回；『租借』是你把東西暫時借給同學用，約定某一段時間後，同學就要把它歸還給你。」女兒聽罷若有所思，又問：「媽媽，那麼為什麼現在特區政府不是只管新界，英國繼續管香港島和九龍半島呢？」天啊！到底是誰迫使家長要和小學生談政治呢？

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第264期]