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2019年10月22日星期二
Happy PaMa 教得樂 第264期
Happy Pa Ma
隱世農家菜 為山友加油
知多啲：行山健體 美景迷人
民間高手：拍雲海達人施俊峰 捕捉香港風貌 留下集體回憶
舊衣還原再生 「垃圾」變寶
知多啲：衣物重用比再生環保
活動推介：遊魚塘煮魚宴
背囊夾啱體型 貼身省力
保養貼士：機洗暴曬 失防水功效
一袋兩用：掛環加長 變手挽袋
學生不談政治？ 孩子應逃離政治漩渦？ 教授：學生問要回應
專家意見：小學常識涉政治課題 學生難理解 只靠死背
小眼睛看時局 畫筆表達所思所感
本周FOCUS．採訪手記：誰迫使小學生談政治？
家家有禮：嬌小Pixie Belles聽指示識跳舞
索取Happy PaMa教得樂禮品
重要日子提提你
好去處：黑色美食好滋味 約熊本熊部長歎點心
文化園地：閱讀學寬恕 牽手解仇恨
轉季保健：中西醫教路 不做鼻涕蟲 遠離生冷食物 紓緩鼻敏感
DIY：自製發光南瓜袋 萬聖節滿糖而歸
讀樂樂：萬聖節，讀嚇嚇叫的繪本
升學攻略：幼稚園及小學篇
五個小孩的校長：給孩子一個機會
自在講媽：保護活恐龍
小學雞媽媽：「Siri，嫁給我好嗎？」
半職爸爸：籬笆上的玫瑰
半個瑞典人：來瑞典上學好輕鬆
客座隨筆：送給丈夫的禮物：讓兒子肯定爸爸的角色
多元導航：這一代小朋友真的很難教？
教大GPS：有教無類的性教育可實現嗎？
辣媽CEO：大個女去男友家過夜要批准？
論盡教育：以後點樣教，點樣學？
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小眼睛看時局 畫筆表達所思所感
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【明報專訊】究竟小眼睛怎樣看當前社會狀况？他們又了解多少呢？5個小學生，透過畫作，向我們表達了他們的所思所感。
（圖文內容為各小朋友或其家長向記者解說）
[Happy PaMa 教得樂 第264期]
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