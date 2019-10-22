專家意見：小學常識涉政治課題 學生難理解 只靠死背

追溯歷史，時為1996年，當時教育署以減輕小朋友負擔為理由，把小學的社會、科學（前稱自然）、健康教育三科合併為常識科，由以往社會科只強調香港成就和經濟發展，變成今日加入大量政治教材。趙永佳對目前的課程規劃就有保留，「不是政治與不政治的問題，而是一種很老套的教學法和課程設計。教育局把大量資訊放入課程之中，希望學生可以學得識，但就奢望一步到位，你真的認為小二、小三的小朋友，可以理解到什麼是《中英聯合聲明》？何謂憲法？何謂《基本法》？到最後，孩子不過是背了一大堆他們不明白的文字而已，對他們日後能否成為良好公民，意義不大」。

他指出，從文化認同的角度，向小學生說明香港自古以來是中國的一部分，這些是可以教，亦應該教的，但牽涉太多政治關係，就值得商榷，「在從前殖民地教育下，要到高中、大學才處理這些政治議題。但現在卻不容許我們的下一代、年輕人慢慢成長，所以念幼稚園已經要做剪報、小學生便要學小組討論，結果確實培育出一批『叻』人來。不過，『叻』學生從來愛發問的，常識科引發了他們對政治議題的好奇心，卻可惜是教一半不教一半，課程只講政府想講的，那老師就頭痛了，課題以外的，若有『叻』學生提問，又應不應該處理呢？」

宜貼近生活 教基本價值觀

若純粹論課程，趙永佳認為小學常識科應考慮改革，抽起太政治化的課題，「主要是因為現在的課程，牽涉太多他們這個年紀未必處理到的資訊或概念，與其這樣，倒不如先處理一些基本的價值觀，例如法規、秩序、暴力等等，這些比較貼近他們的生活」。

那究竟學生應不應該談政治呢？他就認為不能一概而論，要視乎校情，「尤其一些名校、一線學校，他們的高小學生已經很醒目，那麼學校便需要回應。舉例，現在說在校園不准戴口罩，『為什麼從前可以，現在又不行呢？』如果有學生這樣問，我認為老師是需要解釋，甚至需要把整個反修例風波說一遍，不能推搪一句『總之不可以』就算。當然，假如孩子不特別問起的話，我又覺得未必要主動講，let kids be kids（讓孩子當孩子）就最好」。

[Happy PaMa 教得樂 第264期]