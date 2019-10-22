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舊衣還原再生 「垃圾」變寶

【明報專訊】問問自己，衣櫃裏有多少件從未穿著、還未拆價錢牌的衣服？「綠色和平」2015年一項調查顯示，港人每年棄置近11萬公噸紡織物，相當於每分鐘拋棄1400件T恤。以為將衣服捐贈第三世界便心安理得？「好多人捐，但好多地區不收，說是不要『垃圾』。」龍達紡織有限公司主席曹惠婷說。

龍達與香港紡織及成衣研發中心合作，於去年研發出專利系統，把高質廢棄衣物「還原」成再生紗線，最大特點是生產過程零耗水、不產生化學廢料，做到真正環保。

老祖母那代物質匱乏，對衣服珍而重之，一件手織毛衣穿上十數年，甚至代代相傳。今天「快時尚」（fast fashion）當道，我們的衣櫃內不知堆積了多少件簇新的「舊衣」。「這是一個惡性循環。生產商見多人購買就製造多些衣服，消費者見便宜又會買多些。」本地紡織業老牌，龍達紡織有限公司主席曹惠婷（Ronna）表示。

回收紡織廢料 製造再生紗線

Ronna於10年前接手家族事業，深明衣物浪費不單屬消費者的責任，生產者亦責無旁貸。由一條紗線到一件衣服，生產過程中，工廠往往會產生許多浪費，她以紡紗業為例，「生產額外數量以填補次品，是製衣業的慣常做法。例如客人要100磅紗線，我們不止做100磅的，每張訂單都會做額外數量，100磅的貨我們會做110磅，所以每次都餘下存貨。但這些存貨的量太少，不會有其他人買，最後成為浪費」。

Ronna的公司，兩年前與香港紡織及成衣研發中心合作，研發紡織品循環再造系統，中心研發團隊主要由多名香港理工大學學者組成。去年研發出每天可處理達3噸紡織廢料的循環再造系統The Billie System。公司透過向衣服品牌收集以棉花、羊毛及茄士咩為主要成分的過剩衣物庫存，製造優質再生紗線，以比同等物料更便宜的價錢出售，Ronna解釋：「例如某品牌，有5000件一模一樣的衫，成分是50％棉、50％羊毛，我會和對方協商處理方法。最理想是，『我幫你處理這5000件衫，幫你加一些virgin material（原生纖維），生產柔軟、高品質的再生紗線，然後賣回給你，用來製作下一季的衣服』。但不是每個客人都可以給我們大量同質物品，所以我們亦會在不同地方收集物料，透過系統製造再生紗線產品，出售給其他客人。」目前公司正與半島酒店合作，收集全棉牀單，再生成紗線，「酒店有好多紡織品，特別是寢具，如牀單、被套等，一般都設有標準的生命周期，不論是否破爛，可能3年就要更換一次」。公司會在再生紗線中混入不同比例的原生紗線，製成不同質感的寢具樣辦供酒店選擇，計劃正屬試驗階段。

零耗水 不產生化學廢料

香港紡織及成衣研發中心項目發展總監姚磊表示，衣物再生方法共有3種，包括物理性、化學性及生物性方法，其中物理性主要將衣物打碎再重新紡紗，這是龍達的做法。她指出，把棄用的紡織物再生為紗線，在回收業界不是新鮮事。惟傳統方法大多使用過量的水和化學品，使物料脫色，成品質素亦欠奉，產品價值低之餘，亦一點也不環保，「在打碎衣物的過程中，更會產生大量塵埃，危害工人健康」，姚磊補充。

新系統的4個主要生產過程：消毒、剪碎、分色、製成纖維條，其間不會消耗任何水、排放廢水或產生化學廢物。過程中唯一使用的化學物質，乃用作消毒紡織廢料的臭氧，臭氧最終亦會分解為氧氣，釋放回大氣當中。除了人手裁布及拆除硬件，整個系統皆採用全自動化操作。而本港生產的再生纖維條，會運送至內地廠房加工：混入原生纖維及調色。由於布料經歷打碎、拉鬆後，纖維會受破壞及長度變短，為了確保再生紗線質量，廠房會為紗線加入至少約40%原材料，例如再生羊毛紗線中，便至少含40%新羊毛。另外再一次染色亦會破壞纖維，紗廠遂以調色取代染色，透過混入指定顏色的新紗線為再生紗線「上色」。

款式經典質料好更耐穿

香港地租金昂貴，為何不把整條生產線設在內地？Ronna認為，愈富裕的城市，衣物浪費問題才愈嚴重，「這個問題是發生在有錢消費、掉『垃圾』的地方，在發達城市設廠，才會收集足夠數量的衣服」。

愛美、追趕潮流是人之常情，但工作亦讓Ronna更有環保意識，「買衫亦是一種投資。買貴一點，質料好一點，款式經典的，便更耐穿耐看。現在我很多時都是window shopping，或純粹試穿，享受了過程就算」。

文：歐慧兒

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com

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