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背囊夾啱體型 貼身省力

【明報專訊】不少人都愛揹背囊，貪其可把隨身物品拋諸「背後」，由兩肩平均分擔重量，又可騰出雙手自由活動，優點非斜揹袋或手挽袋可媲美。而由於背囊用途廣泛，由日常逛街、上學、上班以至戶外運動、長途旅遊都用得着，用料、設計和容量因而千變萬化，選對了背囊，好處自不用說，惟一旦選錯款式，不但未能減輕負擔，反而百上加斤，探囊取物也隨時有如海底撈針。原本想方便，結果為自己添煩添亂。

熟悉背囊潮流的Supcruz背囊專門店店長Knox，以及擁有14年售賣行山背囊經驗的毅成戶外用品副店長Keith，分享選擇舒適、耐用背囊的貼士。

肩帶腰帶背墊 影響重量

很多人以為背囊容量個個差不多，最多是分大中細，Knox表示，原來背囊根據不同用途細分為不同等級，一般以公升（Litre）作單位，「較細的有18L的款式，適合日常逛街，擺放銀包、外套和雨傘等較輕盈的隨身物品。學生上學，作為擺放書簿文具用途的，可選擇約25L的款式。若要擺放運動服及波鞋等較多件數及較大較重物品，可考慮25L至50L。至於登山過夜、長途旅程等用途，多需要巨型款式，容量一般超過50L」。

多啦A夢的百寶袋能容納百物，但現實中的背囊，容量一般和體積、淨重量成正比，體積愈大可放置愈多東西，但缺點是較沉重。Knox說肩帶、腰帶和背部的軟墊是影響背囊淨重量的主要因素。「以50L以上的行山款式為例，肩帶、腰帶和背部的軟墊設計粗厚，部分在內裏裝置了金屬支架，目的是令背囊保持堅挺，有助肩膀和盆骨長時間承重，但逛街時用既不方便又消耗體力。」Keith說一些品牌想盡辦法減輕背囊的淨重量，例如用既輕便又堅韌的玻璃纖維支架取代金屬支架，或肩帶使用薄身而堅韌的物料。另外，一些款式的背部支撐板、支架和腰帶，在不背負重物時可拆除以減省重量。

長度與腰背相近

背囊款式千變萬化，長度各有不同，Keith說選擇時要留意自己的體型，理想的背囊體積是和體型接近。「背囊長度最理想是接近使用者腰背的長度。當束緊肩帶後背囊可緊貼腰背，避免行走時晃來晃去。」為免影響平衡和穩定度，矮小和瘦削人士要避免用太長和太闊的款式。而部分品牌會為同一款背囊製作大、中、細碼，以適合不同體型人士。

Keith說男性和女性款式的肩帶和腰帶設計各有不同。「男裝背囊的肩帶通常較長和筆直，而女裝則以略帶弧形的設計以免整條肩帶壓住女生胸脯。」而腰帶方面，女裝款式比男裝寬闊，適合盆骨較闊的女士。Knox指出，有些背囊的肩帶並非直接縫在背囊上，中間用一塊較幼的堅韌布料連接，好處是可稍擴闊肩帶的活動角度，令胸背肌肉發達的人更舒適。部分款式會在兩條肩帶之間加設一條胸帶以提高穩定度，選用以彈性布料製作的款式可避免束上後太緊而影響呼吸。

內櫳、拉鏈有防水膜 不怕滲雨

Keith說不少背囊的資料掛牌上會標示「700D」及「200D」等數字，原來是代表所用布料的密度。「數字愈大代表用料密度愈高、耐磨度愈強。一般軍用背囊會用上「700D」，但缺點是淨重量高。」行山使用的背囊一般用堅韌的防撕裂布料以免被樹枝勾破，但為兼顧輕便度，建議選用以「500D」布料製作的款式。

背囊布料的跣水能力亦是重要考慮。Knox說膠質布料跣水能力較強，「優質的背囊會同時在內櫳設有防水膜，進一步防止雨水滲入袋。而造工精細的款式，袋內的車線表面也有防水膜覆蓋」。由於雨水會經拉鏈接縫滲入，她建議選擇拉鏈表面有透明防水膜的設計，或拉鏈上方有布料覆蓋的款式。有些設計很細心，在背囊頂部設有一朵雨帽，不使用時收藏在頂部的暗格。Keith說，一些大汗人士要留意背囊背部的通風設計。「蜂巢形的中空設計有利風進入，幫助散熱。」

筆電儲存格軟墊要夠保護

舊款式的背囊間隔不太多，只有一個主儲物空間及一至兩個暗格。Knox指近年用家對間隔的要求多了，廠方絞盡腦汁增加間隔數量，並按使用習慣精心設計。「近年大部分客人都要求背囊有筆記簿型電腦儲存格，選擇時可留意軟墊厚度是否提供充足保護，部分背囊外部設有拉鏈方便用家直接取出電腦。」此外，有側袋的款式亦很受歡迎。「側袋可擺放水樽或縮骨傘，可避免弄濕袋內物品，不少家長選擇書包給孩子時都選有側袋的款式。」有些款式表面有一個用繩子編織的網，用來放置風褸。

新款設計的背囊，Knox表示一般有較多拉鏈暗格，可分門別類擺放鎖匙、零錢、手機等經常取用的物品，令用家毋須經常打開背囊的主袋口，既方便又可保障內裏放置的重要財物。一些25L至50L以上的款式，內裏有超過一個主儲物空間。「一個用來放置銀包、衣物等物品，另一個可用來放置運動鞋，可避免異味影響其他物品。」另外，有雙向拉鏈設計的款式（同一條拉鏈上有兩個拉鏈扣）開關時會較快捷方便。

Keith和Knox異口同聲說，世上沒有最好的背囊款式，只視乎是否適合自己。

文：呂瑋宗

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com

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