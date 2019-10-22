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隱世農家菜 為山友加油

【明報專訊】乘着微涼秋風，我們逃離石屎森林，走入山水之間。在綠意中游走，高高低低，遠遠近近，忽然瞥見路邊小店，有賣平凡至極的餐蛋麵、豆腐花，也有精心炮製的農家菜、鮮活海產。飽餐一頓後，踏上歸途，在夕陽餘暉中回味甘美。

陶淵明在《桃花源記》中所述的「土地平曠，屋舍儼然。有良田美池桑竹之屬」，是不少人嚮往的樂土。新界元荃古道有條百年廢村，早已荒廢多時，幸得村中後人努力整修，雖未見桃花源，卻以一池蓮花成為山中的隱世淨土。除了是莊主無憂快活之地，也是山客翻山越嶺途中的歇腳點。

自種蔬菜配餐蛋麵 品嘗靠緣分

這條村名為清快塘村，是一條傅姓客家村，早於清朝時已有。村民約在1969年紛紛遷至山腳，輾轉到了深井、屯門及荃灣一帶居住。若從深井那邊登山，必會經過一片以寮屋連成的清快塘新村。山上老村失修多年，早就塌得七七八八，唯獨那幢於1930年建成之樓房依然存在。那幢樓房是傅元喜的祖屋，他與妻子鄧群香早前欲回山間養老，幾個兒子裕明、裕霖等人就趁假日上山修葺舊居，築起圍欄，以父母之名，把農莊取名喜香，並於2002年開放予遊人「眾樂樂」。屋前空地幾經開墾，池塘終綻放一片蓮花。美景不但陪伴老人度晚年，更吸引不少路過山客駐足打卡。

從深井步行至此，不過是1小時光景，額角上的薄汗再加肚子咕咕作響，都讓人想停下來歇歇腳。餐點簡單，餐蛋麵、餐蛋治、凍奶茶、各式汽水……安坐於紫藤樹下乘涼，凝望一池蓮花，只是最平凡的餐蛋麵配自家製辣椒醬，已教人滿足不已。據山友推介，麵條配搭的蔬菜乃莊內產物，自父母去世後長駐農莊的傅裕明卻笑說：「現在不合時令呀，今天你吃的生菜是街市『種』的。」其實莊內產物眾多，盛夏有瓜有豆，記者登門造訪時正值楊桃成熟時，入冬後則有其他菜蔬。想嘗嘗在地產物的滋味，唯有看緣分。

山間士多有如驛站，讓山客休息過後再上征途。資深郊外旅遊家、網站「旅行家」創辦人李以強（Charles）指，不少士多的誕生，都是因為村內老村民發現路過的山友需要補給，於是開始供應飲品、小食，並隨着需求上升而「愈做愈大」。部分村民後代亦承接傳統，即使已搬離鄉郊，亦會在周六日或公眾假期等日子回村，為山友供應補給品。

餐蛋麵、豆腐花簡單易製，食材可長期存放，遂成為最常見的山間熱食。但當你深入新界東北地段，若然走到谷埔、荔枝窩等客家人聚居之村落，就會發現不少「士多」不止賣餐蛋麵，更會供應客家私房菜。位於谷埔村的松記士多正是其中一間，其大名甚至吸引山友攀山越嶺而來。到底人氣有多旺？負責人之一的倫哥笑說，周末旺場的話，一天可做兩三輪生意，即招待500至600個客人。

老闆楊先生是谷埔村原居民，約20年前計劃回村休息，卻發現此路行山客眾多，於是開始賣公仔麵。誰料客人愈食愈嘴刁，更提出不同要求，於是提供菜式也愈來愈豐富，老闆強調：「我每個餸都要做到盡善盡美，所以（恆常菜式）只有24個，其他則要視乎時令。」他又補充：「我不入廚房，也煮不出這一桌子菜，但我堅持要揀師傅，菜式都要先經過我把衰口，ok才可賣。」

「耕田」豬肉鉢 最靚「即日鮮」

「大多數人的認知只有客家燜豬肉，但客家蒸豬肉其實更傳統。」倫哥說。這道客家豬肉鉢因肥膩及製作時間長，已經甚少人會做，「蒸3小時，撇油，隔夜，再蒸2、3小時，肥豬肉完全軟腍才可出售」。倫哥又解釋：「這菜式有耕田菜之稱，農戶昔日會預早蒸好一大鉢，由於味濃好佐飯，每次食少少，又可以放回雪櫃。下次要食再翻蒸，愈蒸愈腍。」

到松記用餐，不少人都預先訂座及訂菜，例如大大份的客家醋鴨，以及各式海產。倫哥指店內不少海鮮都是當天早上才出海尋找，「例如晨早聽到鴨洲、吉澳有幾條魚，我們就開船去買，只選最新鮮最靚的」。他展示一身黝黑的皮膚說：「我平日周一至五亦不時出海找海產，找貝類、螺、蟹、蠔等。」附近盛產鱲魚，倫哥捉魚上岸後，會用這一帶的海水養至出售前一刻才撈起清蒸，以保持其肉質及鮮甜滋味。楊先生補充：「入來松記食飯，農曆六月食黃油蟹，之後到厴仔蟹，農曆十月食大閘蟹。」他再三強調：「（蠔）未夠肥美我不賣，一般聖誕打後才有售。」看來要在山間食得時令菜，除了要有誠意一早預訂，算準日子更為重要。

■Info

松記士多

地址：鹿頸谷埔村

查詢：2679 9148

喜香農莊

地址：深井清快塘村

查詢：2496 9871

文：黃怡穎

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com

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