今年3、4月，有病人問為什麼容易流汗；到了7、8月仍有病人這樣問，有人甚至進了冷氣商場仍然出汗。我解釋是因為輻射直接進入了商場，所以冷氣不着力，加上身體已吸進了很多熱能，於是環境溫度低仍然出汗，晚上睡覺也會這樣。

另一個觀察，可能很多人都記得，就是5月初突然颳起猛烈風雨。我本準備接送女兒，天文台預測是晴天，下午卻突然颳起不止黑雨般簡單的大風大雨，連傘都吹反了。維持了1、2小時天又轉晴。數星期後再發生一次，這情况多年未見過。

香港亂局令皮膚病復發？

6月12日後香港世情變惡，至今仍影響香港人的生活和心情。當時我常常叫病人早睡就寢，少看資訊以防影響病情及情緒。有一個病人的表現使我詫異，她有一個很難醫的皮膚病，魚鱗皮病變加上濕疹，令到全身皮膚變黑變厚，已治療了多年。4年前開始好轉，近兩年她說身上見到正常皮膚，特別是腿部，手部也逐步見到正常皮膚，唯獨關節轉彎位置仍是皮厚不好看。但是一個月前，她的手腳皮膚突然又變差，除了變厚之外，還像衣服被捲着一樣，確實很少見。那時我對她說大概初秋天氣變化，加上她看資訊太多，影響情緒及病情。

由最熱中秋轉涼 多人中招

及至中秋，氣溫還是33℃，是天文台有紀錄以來最熱的中秋，打破1969年的32.8℃紀錄。數天後晚間轉涼，變得乾燥，濕度低至30%左右。接着一星期，有幾個病人的皮膚出現類似捲着、拉扯表現，這種情况很少見。於是我明白之前那個女病人，是被這種秋收肅殺天氣所影響，及至中秋後天氣明顯由熱轉涼和乾時，更多人受影響。

天氣影響身體，甚至情緒行為，西醫雖有文獻提及，但一般不太關注。這種物理環境對身體的影響，是中醫的強項。

文：余秋良（香港醫學專科學院院士、浸會大學中醫藥學院榮譽教授）