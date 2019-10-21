情緒診所：於不如意中活得愜意

俊熹是一個熱愛足球的學生，遇上意外後仍冒着腳傷加劇的風險堅持練習，令家人十分擔心。父母不但阻止他外出練習，又罵他固執和反叛，令俊熹感到非常失望和無助，心想：「人生就此完了。」

受傷被禁踢波 人生完了？

人很容易把一個因情緒而起的念頭或想法，誤當成客觀事實或全面真相，繼而未能觀察事情的整體，掉進了情緒陷阱。在俊熹的故事中，放棄足球讓他感到人生的主要支柱遭擊毁，但這不等於他的人生真的「就此完了」或失去意義和價值。因此，當腦裏浮起「沒出路了」或「死一死算了」等念頭時，你可以先覺察它，跟它保持一個觀察的距離。當你處理好情緒帶來的影響，便有空間擴闊思維，讓自己發現其他可能，而非衝動或盲目跟隨固有想法。當你開始認清客觀事實和限制，可以慢慢嘗試將心神和力氣轉移到你真正重視的價值，而不是在死胡同裏掙扎。

睇清價值觀 彈性而堅定實踐

困擾你的事或許違背了你的價值觀，但糾結在苦無結果的掙扎或逃避，只會讓你容易忽略人生其他範疇的價值。回到俊熹的故事，父母的反對令他更堅持練習球技，除了藉此迴避與父母的衝突，他更希望向父母證明自己的理念和能力。然而每個人於家庭、朋輩、社群、成就、個人發展、身心健康、信仰等各方面，均有着不同的價值觀和優次。價值觀，就像漆黑大海中的燈塔，給我們方向，引導我們彈性地實踐有意義的生活。俊熹對足球活動的熱愛源於兩個價值觀：「成就感」和「社交聯繫」。但過於側重球場上的成就，令他忽略了康復的重要，以及球隊和家庭內均需要有互相協調的時候。

最後，俊熹轉為協助球隊招攬和訓練新球員，透過啟發他人繼續追求成就感，同時讓父母安心。這就是彈性而堅定地於人生不同範疇中實踐自己的每個價值：先認清個人價值觀，覺察客觀事實和限制，再訂立即時、短期、和長遠的目標，跟隨個人價值而行，生活自然有意義。

文：張敬斯（新生精神康復會臨牀心理學家）