仨人談：無頭銜就無地位？

■梁：梁萬福

■馬：馬傑偉

■I：Ivan Lai

I：退休前，我已計劃退休好幾年，心態開始轉換、開始後退，已準備好沒有career status。

退休前過渡 棄管理崗位

梁：我用10年時間計劃退休，2006年放棄做管理層，當回醫生多醫人。實際上，應在退休前3年放下高管身段，變成practitioner，做實務。權力會腐化人，管人仍然呼風喚雨，（退休時）放棄實務容易得多。

馬：我起初以為自己放低晒，其實不是。退休時清空辦公室，還有數十張卡片剩，我還在掙扎要不要保留，第二朝早已全室清空！隔天我的研究生做訪問，要我一起去，其實是要我張「片」，臨行前還交代我記緊帶，那刻身邊人會期望你有某個身分，能幫到他。但慢慢習慣沒有卡片其實幾好，你stand alone。

梁：卡片是一種象徵，身分基於卡片；但沒有卡片你就是你自己，有self-worth（自我價值）。我現在都少派了卡片，我係我吖嘛。

退休開公司 只為派卡片

I：初入職場，status很重要。（退休後沒有卡片）基本上你就是獨立的人。我認識一班sales底的總裁，幾個退了休都要開間公司，只為了有卡片派。

馬：我有退休朋友也有這種心結。但我（不派卡片）幾開心，人家走來和你聊天，因為你過癮囉，喜歡和你聊囉。你派片好高級，人家和你食飯是很功能性的，對方是否真朋友？很難說。

I：（不靠卡片認識別人）較多角度，而非單一身分。例如我收到梁sir（梁萬福）卡片，哦就是老人科醫生，卡片框住了一個人。

馬：（看到梁萬福卡片）我只知他是乜乜權威；但來往多了，你看見他是會堅持的人，都幾熱血。形象與卡片上的不一樣，立體得多。