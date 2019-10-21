施暴者不分性別 眼神、觸碰同屬性暴力

早前，有參與反修例活動被捕的中大女生，稱遭受警察性暴力。事件引起大眾關注，輿論不斷。到底怎樣才構成性暴力？受害人如何走出陰霾？專家又表示，除了受害人之外，施暴者亦需要接受治療。

「性暴力」一詞語，突顯性冒犯的暴力傷害，意指在受害人不情願的情况下，施暴者作出性冒犯的行為，令受害人感到受威嚇。性暴力關注團體風雨蘭創辦人之一、香港中文大學社會工作學系講師吳惠貞表示，性暴力不拘形式，由言語或眼神恐嚇、肢體觸碰乃至強姦等，亦可歸納為性暴力。

吳惠貞曾接觸一個案，案中女士與港鐵職員爭執，其後警員到場介入，女警於車站控制室對該名女士全裸搜身，令當事人感到驚恐，及後情緒受困，需向風雨蘭求助。吳惠貞指出，性暴力並非局限於異性行為，「部分人覺得『我是女人，你又是女人，你有什麼身體器官我未看過？』但對受害人而言情况並不同，你的身體歸你來決定，但她不想被人盯着自己的身體」。

先會逃避、否認 漸漸情緒困擾

遭受性暴力後，受害人有感失去對身體自主權，承受心理創傷。吳惠貞指出，大部分受害者會即時感到羞恥、自我尊嚴受損，希望藉否定事件來減輕情緒反應，「許多受害人的第一反應是否認事件，作出逃避行為，如洗澡、睡覺等，希望別再回想那件事」。然而，逃避行為無助減輕情緒影響。她續指，不少受害人漸漸感到悲傷生氣，質疑施暴者的行為，出現情緒困擾，嚴重者會患上創傷後遺症（Post-traumatic stress disorder，PTSD），病徵包括腦海不斷回閃事發情况（flashback）、不敢外出等。

可致創傷後遺 不敢外出、抗拒異性

精神科專科醫生、認可性治療師黃宗顯補充，創傷後遺症的患者，自殺、酗酒和濫藥的風險都較高。而且性暴力不但帶來身體和心理上的傷害，亦可能影響到受害人日後與伴侶的關係，譬如不敢與異性接觸、抗拒親密行為。

黃宗顯憶述一個遭遇性暴力的個案，女受害人事後超過10年才求助。她當年被鄰居性暴後一直啞忍，沒有對任何人提起，包括家人。後來鄰居搬走後，她依然不敢踏出家門，甚至不敢上班，因為會勾起當年被性暴的畫面。在生活上，她拒絕或避免接觸男性，心靈嚴重受創。當時在公營醫院工作的黃宗顯，希望把個案轉介給社工及相關志願機構跟進，但遭當事人拒絕。「給你一個人知道，我已經好辛苦。再多些人知道的話，我很大壓力。」最後，她接受藥物治療、行為治療等輔導，開始敢走出家門。

治療關鍵——承認自己受到傷害

不少受害人對性暴力經歷難以啟齒，如何展開治療？吳惠貞表示，治療關鍵在於受害者承認自己受到傷害，從而面對創傷經歷。她表示，接受輔導治療時，社工會先為當事人做心理評估，檢查有否出現創傷後遺症、抑鬱症等徵狀；假如受害人處於逃避或麻木狀態，社工可向其展示評估結果，讓當事人了解事件的影響，「如果當事人一直不肯承認自己是受害人，很難展開治療」。

吳惠貞以遭到全裸搜身的女事主個案為例，她最初接受輔導治療時，只能以點頭或搖頭來回應問題，「她完全沒有預想這樣的事情會發生，所以害怕到全身顫抖，不懂反應」。她之後確診患上抑鬱症，經兩至三個月輔導及藥物治療後，情緒方漸漸恢復平靜，「對某些人而言，全裸搜身這行為把自己去人性化，有感自己被當作物件（Object）來看待」。

文：鄧安琪、李袓怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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