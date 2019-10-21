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2019年10月21日星期一
健康
調臟腑去角質 退暗啞變白滑
兒骨物語：小兒扁平足
施暴者不分性別 眼神、觸碰同屬性暴力
知多啲：施暴者或曾遭性暴 也需治療
知多啲：忌質疑抨擊受害人
兒言自得：專而不博（二）
調整心態 與伴侶「性溝通」 殘疾病患無阻性滿足
治療貼士：針對問題打破障礙
知多啲：撇除殘疾標籤需時 性治療療程較長
情緒診所：於不如意中活得愜意
醫徹中西：天氣惹事
梁萬福、馬傑偉主持 下半場專訪 48歲敢退休 IT人計數3年
仨人談：無頭銜就無地位？
炒散義工：「鋪鋪清」哲學 活在當下
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兒骨物語：小兒扁平足
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【明報專訊】（請看附圖）
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調臟腑去角質 退暗啞變白滑
兒骨物語：小兒扁平足
施暴者不分性別 眼神、觸碰同屬性暴力
知多啲：施暴者或曾遭性暴 也需治療
知多啲：忌質疑抨擊受害人
兒言自得：專而不博（二）
調整心態 與伴侶「性溝通」 殘疾病患無阻性滿足
治療貼士：針對問題打破障礙
知多啲：撇除殘疾標籤需時 性治療療程較長
情緒診所：於不如意中活得愜意
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