調臟腑去角質 退暗啞變白滑

西醫提醒，天生膚色黝黑難以變白，而中醫認為膚色與五臟六腑或氣血有關。

■中醫說：「五臟六腑或氣血出現問題，便會反映在面部膚色。」

◆關：關麗嫦（東華三院註冊中醫）

■肝腎差呈灰暗 脾胃弱面黃

問：中醫怎樣看皮膚變黑、暗黃的成因？

關：中醫理論認為「諸於內，必形於外」，如果身體內臟功能或氣血出現問題，便會反映在面部，透過觀察面部顏色，可基本了解病人氣血和臟腑情况。肝腎功能差或體內有瘀血，令氣血瘀滯不順，面部膚色便會呈灰暗。另外，脾胃虛弱影響營養吸收，令氣血運行不佳，導致面色變黃。

■「三白湯」調理氣血助美白

問：有什麼美白藥材和食療推介？

關：中醫認為「以白養白」，「五色」對應「五臟」，吃相應顏色的食物可有助保持身體五臟六腑健康。由於白色主肺，所以白色食物理論上能有益於肺。從中醫角度「肺主皮毛」，肺臟與皮膚、毛髮有關。若肺氣強，則氣血運行暢順，膚色較佳。大部分以「白」為名的藥材皆入肺，但並不是所有都有美白效果。有些屬於白色藥材如杏仁，用於止咳平喘，有些則可用於治療皮膚，或者同時有美白作用，例如白朮、白茯苓、白蘞、白芨。

美白食療方面，明代《醫學入門》記載了一款「三白湯」，透過調理足陽明胃經及脾經的氣血，從而調理全身氣血。材料包括白朮、白芍、白茯苓、甘草，按1:1:1:0.5的比例，磨成粉混合。每天或隔天以茶包用沸水冲泡，可代茶飲用。白朮有補氣益血、美白潤膚的功效，適用於氣血虛寒導致的皮膚粗糙、泛黃、黃褐斑、色素沉澱等。白芍和白茯苓分別有養血和清熱利濕作用，白茯苓對治療暗瘡尤其有效。至於甘草，則能清熱解毒，大約需要喝1至3個月才能見效。惟此方不適合陰虛火旺、容易上火的人飲用，譬如容易喉嚨痛、生痱滋的人士。因應各人體質不同，建議服用前諮詢註冊中醫意見。

■自製「七白膏」敷面 除斑潤膚

問：相傳楊貴妃將珍珠粉調製面膜，用後可擁有嫩白肌膚？

關：珍珠粉有美白作用，不過製作成本高。推介另一款美白面膜——七白膏，在《太平聖惠方》、《御藥院方》也有記載。七白膏具祛除黑斑、潤膚防皺的功效，譬如當中的白芨可補肺益皮毛，而白芷具有潤澤和美白肌膚的功效，材料可於藥材舖買得到。

◆材料：白芷、白蘞、白朮 各30克，白附子、白茯苓、細辛 各9克，白芨15克，雞蛋（蛋白）1隻

◆製作方法：

將以上藥材磨成粉後，加入適量蛋白即可敷面。另外，可將材料搓成小丸子般大小待乾；使用時，才用溫水化開，再塗在面上。睡前敷20至30分鐘，然後用清水清洗。1星期使用2至3次即可。

■中醫：美顏貼士

◆每天按穴3分鐘去皺

東華三院註冊中醫關麗嫦指出，以下穴位促進面部局部的血液循環，有助退斑、減少皺紋、改善暗瘡。每天用手指輕揉按壓穴位約3分鐘，不宜太大力，感到有痠脹感即可。

◆攢竹︰眉頭凹陷處

◆絲竹空︰眉尾凹陷處

◆四白︰瞳孔正中央下方凹陷處

◆顴髎︰顴骨下緣凹陷處

◆迎香︰鼻翼外側

◆地倉︰瞳孔直下，嘴角外側，旁開0.4寸

◆頰車︰耳下一橫指處，即咬合時隆起位置

■西醫說：「皮膚變黑有不同成因，可分為先天和後天因素。」

◆陳：陳俊彥（皮膚及性病科專科醫生）

■天生膚色黑難扭轉

問：黝黑皮膚可變白？

陳：皮膚結構分為表皮、真皮和皮下脂肪，而色素細胞集中於表皮底部的基底層。色素細胞是決定膚色的主要因素，亞洲人色素細胞數量較白種人多。色素細胞多少很大程度取決於基因，由於是天生的膚色，所以較難靠後天扭轉。如果是後天因素導致皮膚變黑，能夠扭轉和預防的機會較大。一些外在因素會令色素細胞分泌增多，例如紫外線、炎症。紫外線可以令基底層細胞分泌多些色素，導致曬黑。紫外線可分為UVA、UVB、UVC；臭氧層可阻擋UVC，所以不用太擔心受UVC影響，除非居住於臭氧層稀薄的地方。UVA和UVB是主要令膚色變黑的紫外線，所以要注意防曬。此外，經常有炎症亦會令黑色素細胞產生黑色素，引致皮膚變黑，包括濕疹、受傷。除此之外，表皮層最表面的角質層，對於膚色也有影響。角質層太厚，譬如新陳代謝慢，或經常不洗面，便會積聚角質層在皮膚表面，皮膚會暗啞灰黃。

■檸檬愈吃愈黑機率低

問：檸檬會愈吃愈黑？

陳：有指接觸陽光前，宜少吃感光食物，以免增加黑色素的形成。部分人士吃了某些感光食物，如生菜、莧菜、菠菜、唐萵、檸檬，容易吸收紫外線，導致曬黑。然而，大家不必過分擔心，因為一般的食用劑量不足以導致這些副作用。有病人求診表示，手部突然有一小範圍變深色。他們大多曾經到東南亞地方旅行，譬如越南、泰國，當地流行在食物和飲品中加入青檸。在擠檸檬汁的時候，汁液濺到了皮膚，沒有即時清理。曬太陽後，引起光學敏感反應，導致黑色素積聚。值得一提，這只對部分體質的人士有影響，不要因為怕曬黑而不進食蔬果。水果、蔬菜有抗氧化作用，有助皮膚新陳代謝，以及有消炎功用，從而減少色素積聚。

■亂食美白丸易傷「心」

問：美白丸、美白面膜可令肌膚變白？

陳：部分美白丸、美白針含有傳明酸（tranexamic acid），能夠抑制黑色素細胞製造黑色素，具有美白功效。不過，傳明酸本身是用來幫助凝血的藥物，以作止血。如果沒有經醫生指示使用，或使用劑量不正確，會增加心肌梗塞的風險。所以市民要清楚了解當中風險，不太建議使用傳明酸產品。另外，一些美白丸含有L-半胱胺酸（L-cysteine）成分，可輕微抑制黑色素分泌。然而，很多時口服藥物經過胃部、腸道的消化過程，能進入身體的活躍成分減少，更遑論去到皮膚基底層。

至於美白面膜的常見成分，有維他命A、維他命C、杜鵑花酸 （azelaic acid）、麴酸（kojic acid）等。這些成分有輕微美白、減淡色斑的功效，但效果不是很顯著，雖然加在護膚產品或美白面膜，有短暫抑制黑色素產生的功能，但大家不要以為這麼神奇，使用後即時美白。有時只是大家有種錯覺，因為面膜有些滋潤的物質，當皮膚表面保持滋潤，經陽光折射之後，看起來皮膚會比較通透和白皙。

■西醫：美白貼士

◆做好防曬 輕柔磨砂均勻膚色

皮膚及性病科專科醫生陳俊彥認為，預防勝於治療，因此要做好防曬措施。市面的防曬產品有不同的SPF值及PA值，分別代表阻擋UVB和UVA的能力，日常使用SPF 30及PA++已經足夠。他續指出，SPF值是時間的倍數，「如果塗抹SPF 30的防曬產品，即代表有30倍的時間沒那麼容易曬傷」。在不塗抹防曬產品的情况下，假設於烈日當空曬3分鐘，皮膚便開始曬傷的話，若塗抹了SPF 30，即90分鐘後防曬便失效。因此，市民要留意SPF值，補搽防曬乳液。

另一方面，若角質層太厚，會使皮膚顯得暗啞。陳俊彥表示，輕微的磨砂或去角質產品，都可以令膚色看起來勻稱一點。不過，使用磨砂產品時不要太大力，或用大顆粒的磨砂，以免弄損皮膚。另外，流汗多、曾到空氣污染的地方，或者使用護膚產品、化妝品，容易積聚角質層，需要有清潔成分的洗面膏才可以洗掉面上污垢。

文：李祖怡

編輯：梁小玲

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