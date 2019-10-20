ways of seeing：香港書籍設計 摸得到時代

《香港北魏真書》

麥綮桁：百年後的人還在看，就是我想做的書

《香港北魏真書》是文字設計師陳濬人的一個6年研究及創作計劃，他考察香港招牌常見的北魏書法，訪問貨車北魏體設計者楊佳、追尋書法家區建公的作品等，再以研究為基礎設計出一套可供電腦使用的字體，與徐巧詩將計劃合著成書。麥綮桁說書本設計上希望讀者「可以安穩地讀，不想喧賓奪主，因為那是設計師6年心血」，「盡量用無聲無息的姿態去做這個設計，不讓人注意」，於是他選擇了結實的硬版封面，對內文字體多番調整，「排版不會很花巧，講求讀得爽快」，最後發現10.5pt是適當的大小，「原來正是活字年代的內文字體大小」。另外他以黑頁及銀頁「為資料分層」，如黑底部分是研究案例，銀底則是陳濬人的自家設計案例。銀色是這本書最突出的巧思，在封面書名、內文圖例都有用上，「因為北魏書法除了普通招牌可見，也會用在霓虹燈之上，閃亮的感覺，只印黑白表現不到，用銀色就令閱讀再有趣些」。

「忽略內容的書，我不喜歡做」

「100年後人們還在聽的音樂，就是我想做的音樂，這是坂本龍一說的。我時常把這句話放在心裏，100年後人們還會看的書，就是我想做的書。」這本書出色之處，卻是讀者最視為理所當然的地方，但到書店翻翻書就知道，其實沒有多少本書真正看得舒服，「我會將閱讀性放第一，書好型好靚但忽略內容的書，我不喜歡做」。他曾提議作者在文字分析以外，多提供設計圖例解釋。把書拿上手，質素明顯比不少書高，會否因三聯出版而擁有強勁資源做設計？他不盡同意，認為在他的經驗中，即使一些售價百元以下的書設計也不太差，這兩三年間出版社之間的競爭也大了，對手會出版新穎題材，出現良性競爭。不過在出版社工作要跟從出版計劃，他一年要設計約26本書，題材亦不一定適合自己發揮，作為員工就視乎自己會否捉緊好題材努力，為了《香港北魏真書》，他數月來「不斷通頂，晚晚睡在公司，砌到凌晨三、四時」。現時他已離開出版社設立自己的工作室，專注做有興趣的題材。

《十年．內外》

陳嘉杰：隨時日流逝發現驚喜

陳嘉杰最初的想法是將鐵片貼在封面，「最cheap那種，不去搞它都會生鏽，令時間的感覺更強」。不過實際上不可行，也要擔心書離開書店會刺激防盜裝置「嗶嗶」作響。問過印刷方意見後，他選擇了「沒什麼塗層，易氧化的紙」，邊角更易發黃，擺個十年，歲月痕迹更明顯。另外這本書內容分兩部分，「十年．內」是關於電影五個單元的創作理念，「十年．外」是邀請5名作者就電影延伸以文學及插畫創作，「電影是彩色的，所以十年．內的部分用彩色去做；而延伸創作部分，出版時我們未知未來如何，就以黑紙印刷，黑白代表夢境，有說夢境是沒有顏色的」。兩部分中間相遇的一頁，「寫上『為時未晚』及『為時已晚』，讓看的人選擇。當然做書的時候覺得為時未晚，不知現在是否已晚？」書還藏着一個小心思，陳嘉杰說很多讀者未發現，書衣拆出來攤開，是張大海報，印上電影發展的時間軸，「一個對頁放不下，便做成可以貼起的海報。很多人跟着《十年》經歷不同的事，電影由籌備到發表橫跨了雨傘運動，所以入面很多時間點，大眾可能有共鳴」。

留下謎題的設計

留下謎題是他的設計風格。除了書籍，陳嘉杰也設計唱片封面、文化雜誌，他說跟唱片相似，現在讀者買書不只看內容，也會考慮紀念價值，「做書主要是擔心印刷成本，現在很緊絀，大部分出到書已經好好，如果還要選紙和釘裝方法，很多作者會卻步。當我們接到一個做書的project時，就會考慮難得出到一本書，印500或1000本已經很多，為何不做好些？」提到大出版社手握龐大出版、發行資源，他認為因為網購盛行，即將會有改變，「這會令作者有更多渠道發布新書。在書店發布可能會有審查，又或要付錢才可放在當眼位置，以我所知的，會有作者自己買下頭一批200/300本，為衝上書店的銷量榜，放在門口。我相信online或其他實體店以外的渠道可幫作者發布，矛盾是不能先揭書再買，但時代就是這樣發展，多些人能接觸到書都是好事」。

《年代小說．記住香港》

胡卓斌：擁抱時代，也對抗時代

《年代小說》驟看無甚特別，但胡卓斌低調地放進很多細節。這本小說集是7名作家以「一人一年代」的形式，書寫1950至2010年代的香港。「書的封面是七個書脊，顏色慢慢變深，我想像封面如一塊泥磚，會隨時間漸變。」選紙上用了七種不同的紙，紙的底色亦由淺入深，「文章內容或很多人的看法，都覺得香港已走過它的黃金時間，很多人說黃金年代是1980年代，然後逐漸走下坡，我沒有同不同意，但以設計來反映」。書名一些筆劃是金色的，在某個角度會「消失」，「金色反光，有時會看不見。我們總覺得所有失去的都黃金些，不過其實失去的猶在，只是這個角度看不見」。

他的想法很實際，「好的設計不會讓書可以多賣一萬本」。亦因小說賣得不貴，「我用了一些方法，不必花錢又滿足到我的想像」，他花了兩個多月時間做資料蒐集，「印刷業興起，才會有書的出現，而印刷每十年就會有大變化。我們研究不同年代的字體和印刷特性」，例如到檔案館參考不同年代的政府印刷品，「1950年代字很大很粗，美學上喜歡文章在中間，書頁邊緣空間很多，亦因當時印刷水平較差，字太貼邊會被切走」。書揭下去，會發現最後一篇小說的行文排到最邊緣。這些排版及研究的工夫，靠設計師付出時間，卻不會大幅提高成本。他指出這本書的出版社Kubrick願意投資在書籍設計上的成本比一般出版社高，「平時一本書比例是十幾%，Kubrick可以去到30多%，即100元有35元用在印刷及設計。書的界別當務之急不是設計師，是投資者，有沒有人願意投資，但回報未必是錢？」

應花時間去想如何讓人看書

「我覺得設計師冇咁重要，好的設計師會這樣花工夫，但相對內容是不值一提的。我不希望放大設計的功能，亦不是貶低，係咁就係咁，設計不是拯救世界，是做回本分。」他同時經營書籍出版及獨立書店，「設計師可否介入書的不同層面，促使我們得到想要的結果？我決定再踩深些，那是一個產業，賣不到書不止是設計師的責任，可能書店、社會規劃、經濟、媒體也有份。要讓人發現書的價值，就不止是日夜在想封面的設計，而是應花點時間去想如何讓人看書」。問他有沒有想過，若不在香港做書，就不必又搞書店又搞出版？「我們都活在時代精神裏。兩個方法應對，一是擁抱，我也用新iPhone，因為我是生於這個時代，會追求這個時代的價值；另一個方法就是對抗，因為時代精神在說免費、無限；簡單、淺白，不用思考太多，但做書就是希望有思考。就是因為時代如此，我們才有價值。」

「貳頁——看好設計」

展覽展出十多名本地書籍設計師的作品，亦有內地、日本書籍，以及印度等不同國家逾五百本文化雜誌。

時間：即日至十一月十七日（周一至周四 早上十時至晚上七時，周五至周日 早上十時至晚上八時）

地點：灣仔茂蘿街七號

文 // 曾曉玲

圖 // 受訪者提供、曾曉玲

編輯 // 蔡曉彤

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