單身觀察：當劏房沒有風

從灣仔、銅鑼灣、筲箕灣到柴灣，看過不下十個租盤，其中一個鰂魚涌租盤尤其難忘。房內唯一一個窗，只能打開四十五度，女業主還自豪地用手指示意作者望向右邊，說：「呢度可以睇到太古坊。」作者苦笑，盯着這個只能打開一丁點的窗，窗前是另一棟大樓外牆，所謂風景只有十厘米。室內二十四小時開着冷氣，空氣瀰漫着油壓牀與油漆氣味。

九成半劏房風速讀數為0

據世界綠色組織和聖公會麥理浩夫人中心在二○一五至一六年度就葵涌劏房戶調查，發現九成半受訪者室內風速極低（讀數為0），近七成單位外圍風速極低，六成受訪者表示單位內空氣不流通。

縱使屋宇署分間樓宇單位文件規定，若室內浴室或廁所不能設置足夠面積的窗戶提供天然通風和照明之用，便須另備人工照明系統和每小時換氣五次的機械通風設施，並須使用室外空氣來換氣。但實際上有多少劏房做得到？

大多數劏房格局是這樣的，大鐵閘門口內有一條走廊，走廊旁邊是一道道房門。因此，就算劏房打開房門都沒有自然風。作者已經是較幸運的一群，劏房門外沒有大鐵閘，打開房門與窗戶可造成對流風。

但在大門後方的廚房和廁所沒有窗戶，於炎夏裏實在是侷促難忍。加上，因為要在地下加建去水坑渠，廚房與廁所地台升高一級，頭頂又要加設抽氣管道，假天花又矮了一級。站在廁所內總自覺變成巨人，連翻身都有難度，更遑論呼吸新鮮空氣。

你說開冷氣、風扇就可以解決通風問題吧？我們下期將講到電器問題，劏房戶往往被濫收一倍甚至是天價的水電費用。

當新一份施政報告推高樓價，不知道今年我的劏房月租又會加多少？