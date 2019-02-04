We connect達人Jeffrey Andrews 土生土長南亞裔社工 分化反令我們更團結

翌日，我走進了這座「重點保護目標」，在基督教勵行會位於重慶大廈的會址與Jeffrey Andrews（Jeff）見面。這位在香港土生土長的印度裔社工帶我穿過大廳，走進辦公室，坐下來便說，重慶大廈今早已發通告宣布周日將會落閘，暫停營業一天。

在只及談到他家族史的半小時裏，他的電話響個不停，每有信息傳來，他屏幕上的婚照便亮起來。半小時後，婚照中的女生敲門，探頭進來說，我們真的要出發了。一個上款是「Jimmy Sham Tsz Kit」、下款是「Hong Konger Non Chinese Friends」的果籃在門外備好。

Jeff在擁擠的電梯裏向我介紹他的太太，我笑說做「資料蒐集」時看過他形容對方是他的知己，她淘氣的翻白眼說，「婚後就不再是了」。在前往醫院的途中，我們像滾雪球般，在彌敦道，在地鐵大堂，在醫院門口，累積近三十人，抵達病房樓層時，另一批少數族裔朋友早已到達，Jeff的一個朋友跟我們講，岑子杰曾出來，握住他的手說，一定要保護清真寺和重慶大廈。

得知因院方登記緣故，他們之間只能派一位代表入房探望。Jeff在同行朋友舉薦下沒有選擇進內，卻一直在房外等候。我坐在他太太身旁，聽她說他們相識的故事——當年在金鐘佔領街頭，為示威者送上食物飲品的她，遇上了拉橫額支援示威者的Jeff。她記得他跑到台上唱Beyond，笑笑否認被他的歌聲吸引，卻說認識他以後，多了這麼一個人可以分享她對香港這個地方的感受。他們婚後第一天的蜜月活動，是走到街頭為李卓人拉票。

這次襲擊裏，南亞裔作為兇手特徵被強調，Jeff嘆道這些年來這些標籤一直存在，每次出事，他們總是像要預備好為自己辯護，「『又係你哋喇，有咩講呢？』其實感覺好差，見到白種人做，你不會講，但為什麼南亞裔就會？」他問，為什麼因為某些膚色，做了壞事的人就可以代表他整個族群？

放榜日 黑社會指點「出路」

「南亞刀手」的武力威脅早在傘運時出現，當年有佔領街頭的示威者被南亞人以利器和鐵拳所傷，有人推測他們受僱，甚至本是因生意受損報復的黑道。Jeff說黑道中當然會有南亞人，他在元朗七．二一白衣人恐襲的一些照片中認出了一位昔日兄弟。「我成日同人講，今日都仲發生緊，放榜嗰日，唔係社工或者勞工處職員同我哋講有咩出路，學校出面邊個等緊我哋？係黑社會大佬。」他的讀書年代，加入了黑道的同學已有一堆，同班同學有人有案底，有人突然辭學入獄，同儕間自然會互相影響，「我十三歲時，有些同學已經十八歲。點解會學壞呢？你睇吓個成熟差距，佢哋嘅生活方式完全不同，飲酒，做毒品，會見到佢哋搵到食」。他按按滑鼠，向我展示他獲邀到學校分享時的簡報，電腦屏幕上是他輕狂歲月裏，在Disco昏暗角落的一張合照，他說自己中四開始跟那些年紀輕輕已經開跑車的同學「落D」。後來，他在會考後也加入了黑道。今天形容是「行錯路」，但很明白少數族裔誤入歧途的誘因，「（黑社會）係仲welcoming過政府的，無乜歧視，總之你打得，識搵錢，都可以一起升級。見到好多兄弟都好有型咁，why not？」

他反問，「做到警察，邊個會想做黑社會？」說一直以來，當警察是許多少數族裔的夢想，包括他在內，但他因為不懂讀寫中文沒法投考。為什麼偏偏想做警察？他舉例說，在新加坡機場必定能看見跟他一樣膚色的入境處職員，但香港沒有，「只有空姐，可能搬行李嗰啲」。「到今天我仍經常challenge我們的年輕人。他們覺得自己可以去到（社會地位）最高級係做警察。我哋無一個偶像做到立法會議員，但歷史上九七之前好多少數族裔係警察，覺得that's the best we can do。」

唔係香港人，又唔係印度人，what am I？

職場遭遇歧視，少數族裔長久被視為我城的他者，種族分化甚至早在年幼的求學時期、在學校這個理應是最純粹的場域開始。Jeff的母校雖然同時有華裔和少數族裔就讀，兩批學生卻分開上課，讀的課程也不一樣，學校不着重培養少數族裔的中文讀寫能力，他公開考試的第二語言被設定為法文。學校外，他以為玩耍可以不分種族，小時候到大環山球場踢球被小朋友排斥，他更深刻記得五點是球場邊泳池救生員的小息時間，因為他們會走出來冷言冷語，他總急急地抱着足球離開。「永遠都會覺得，還是同我自己朋友玩會好啲。」他記得自己自小已經陷入身分危機，「我哋好少返印度，好多親戚已經移民去不同國家。我唔係香港人，又唔係印度人，係乜人都唔知，what am I？」

少數族裔是小眾，而這次再度次遇襲的岑子杰多年來也一直奮力爭取小眾權益。就在遇襲當晚，中大性別研究課程講師曹文傑在社交平台上以「給我的少數族裔兄弟」開頭，給兇手寫了一封信，信中提及了解生活不同層面的困難都令作為少數族裔的「你們」感到被排斥，「你們攻擊的這位先生，可能貌似一個不值得你愛和尊重的局外人，但我感到非常痛心，因為我跟他共事了一段長時間，希望你能知道他十年來一直致力爭取社會平等公義，也深切關心你們的福祉和社群」。

呼籲少數族裔勿行兇 收恐嚇電話

Jeff也有將這封信轉發給身邊朋友。他記得六年前，岑子杰曾親自把一個正在申請難民庇護的性小眾人士帶到他面前，他們因而結識。「佢哋幫忙找住嘅地方，但不熟悉難民政策，所以找我哋幫忙。」當年的重慶大廈不是人人敢去，他記得Jimmy絲毫無畏，「他走進來，知道那是為了他身旁那個求助者的權利，切切實實是個activist」。所以聽到他被襲，Jeff非常痛心，「他沒有做什麼錯事，每次都是申請許可，代表香港人爭取表達意見的機會」。

「如果真係認識呢個人做咩，我唔相信有人咁衰會去打佢。」他相信行兇者並不知道Jimmy的立場和行事，知道有很多小眾因被邊緣化，並不真正明白自己做的事。就像七．二一元朗恐襲翌日，網上流傳將有南亞刀手介入，Jeff於是一大清早發帖呼籲少數族裔青年不要因為任何原因而犯罪。不消一會，他的手機竟突然響起，「有人話you come to Yuen Long and I will kill you」。他對來電者身分毫無頭緒，只聽出應是少數族裔。「我唔會怪我啲黑社會朋友，he can't get out，這是他的路，是他搵食的方法。如果你十年前讓他讀書，有讀大學的機會讓他搵條正經的路，他會不會想做（黑社會）？」

有人重回正軌 有人走不了

「那個can't get out嘅人，其實有可能係我。我好多朋友還在坐監，有朋友死了，因為吸毒。佢哋係我同學，一齊長大的。我今日可以做社工只係幸運，仲有努力啦。」Jeff當年重返正途不是靠自己覺醒，而是犯事被捕。一次打人後搶去對方手機後逃跑，他在小巴上被警察截停，帶回灣仔警署。「兄弟們」沒來營救，「大佬」又在獄中，不想驚動父母的他，竟能背出一個很少聯絡的社工電話號碼。社工Fermi凌晨趕到警署保釋他，帶他回家向父母解釋，為偷竊控罪籌集求情信，最終獲輕判守行為一年，Jeff笑說自己那一年是全香港最乖的人。

Jeff從前在學校沒機會好好學中文，不諳中文使他如同許多少數族裔一樣，在此後的升學和工作上困難重重。案件解決後他做過酒店打掃、印度電視台的剪接，後來加入幫助難民的組織工作，幾次帶受助者到政府部門辦手續時，都被要求轉介註冊社工，他便萌生考牌念頭，但全部學校都要求一定中文程度。最終在Fermi極力爭取下，校方同意豁免，得以入學，成為了香港首幾位少數族裔註冊社工。在難民工作外，因為他是為數不多的少數族裔社工，圈子中廣為人知，社群中如遇上與業主溝通上的糾紛等大小事都會向他求救。這是為何他太太總會親自督促他下班。

輿論分化種族 險跌極端主義陷阱

緊隨行兇者疑是南亞裔的消息傳出，許多人馬上意識到種族分化的意圖，Jeff也為少數族裔這次的反應感到驕傲。「我覺得這一次我們都很聰明，通常會好大反應，可能即刻就會『come！come！睇下邊個夠薑打仗吖！』就有機會變成極端主義，你睇吓全世界，冇一個國家或地方可以好似香港咁宗教和平。」但他接一句，「但其實已經on the edge㗎喇」。說起早前有人以阿拉伯語在街上塗上「真主偉大」，他的WhatsApp群組有人很激動，「但佢哋沒有跌入陷阱，立刻叫人去油咗佢，找出地點，go，clean，done，再出聲明解釋是好敏感的」。而這一次，少數族裔的反應也叫他驚訝，因為在政治上從來不會高調表態的穆斯林組織也發表聲明，回應明白種族分化的意圖，堅決表示會與香港人同行，一同締造平等、和平及和諧的社會氛圍，「講真，這些攻擊本身要分化社會，但反應其實相反，令我們更團結了。」

土生土長 不是外籍人士

問Jeff是什麼人，他會說是香港人，但他奇怪香港人總會一直追問到底。六年來，他與一些少數族裔香港人每逢大年初一，早上七時就會到深水埗給露宿者和清潔工派早餐，每年七一遊行都會拉隊參加，六四晚會也會出席悼念，但真正意識自己的港人身分，他說是始於雨傘運動。九．二八當天，他從電視上看到警察向學生發射催淚彈，朋友KK問：「我們還在家裏做什麼？應該出去！」晚上他們在facebook上召集，隔天弄好橫額，一行三十人浩浩蕩蕩出發到金鐘，「喺地鐵站上去時，我哋都驚㗎，唔知會不會被人鬧『返屋企啦，關你咩事啊？』」結果，沿途他們得到很多擁抱鼓勵，Jeff堅持每天從金鐘行到銅鑼灣，直到接近清場的日子。

反修例遊行行列中，有時也能看見他們的身影，「我們好大聲，有時會自創口號：『我哋係』『香港人』咁，大家都感受到」。「但有時好sad，有次經過軒尼詩道，我見到我投票畀佢嘅區議員，佢見我哋成班少數族裔，就話『好歡迎我哋啲外籍人士』，呢句成日都令我們好失望，我哋就即刻話『香港人嚟㗎，香港土生土長！』。」

知道網民號召少數族裔在周日的尖沙嘴遊行領隊，Jeff說大家都收到，「我好驕傲，這應該是第一次，叫我們帶頭，it's fantastic！香港人finally畀我哋platform。」我們在周五（十八日）早上繼續未完訪問，當時警方仍未對遊行發出反對通知書，「希望approve，如果唔批准，我唔知道可以做咩」。原來過往他只敢參與有不反對通知書的遊行，向我解釋原因，「好多人好關心香港，想支持呢個民主行動，但捉我哋好容易的，好容易識別」。掙扎中，他知道少數族裔參與社運要承受的後果可以很大，「你知道我哋經濟上不是好強，法律支援上我哋唔係去邊都搵到律師。我哋在不利的位置，因為本身sadly都係二等公民。我又唔想令人入獄，批准了才會一起去，否則you go on your individual。」

他知道目前至少有三個少數族裔示威者被捕，還有一些仍在前線，這些年輕人早期也曾在他們的和平遊行小組裏面，後來愈走愈前。「好多人都說，Jeff you are so香港人，但我會說年輕一代比我哋更融合香港。我哋不是跟華裔人一齊讀書，但年輕一代多咗機會跟同佢哋接觸，中文識寫識睇，they feel more香港人。」而身分認同的演化，同時令世代的政治矛盾在少數族裔家庭更為明顯，「我哋爸爸媽媽那一輩好多都認為this is not our fight，唔關我哋事，話香港已經好過我哋鄉下。但年輕人都覺得鄉下情况佢哋點會知，好多都土生土長，接受香港教育」。

這場運動讓許多人醒覺自己手上選票的重要，Jeff說很多少數族裔完全不知道自己有權投票，他打了幾百通電話和短訊，懇求大家登記做選民，教他們如何上網申請。他笑說他們其實是重要的票源，「我哋出生率好高，好多家庭有四五個小朋友，所以選票會有好多」。有朋友問他應該投給誰，「少數族裔都會有人覺得民建聯好，我爸爸媽媽那一輩好重視穩定。我同時都會怪泛民，they didn't do enough。但我哋想的是將來，我哋城市會怎樣走下去？朋友問投給誰，我都想公平點，兩邊都介紹，不過最後都一定會講唔好投民建聯」。

融入需從教育做起

如何可以真正we connect？Jeff首先批評國民教育，「香港今天的教育不會教小朋友什麼是回教徒。不停話要國民教育，喂你身邊的都搞唔掂。」他認為教育最重要，希望少數族裔從小可以在主流學校與華裔小朋友一起上課，「你試試去一間本地幼稚園報名，佢哋會話『我哋啲小朋友都係講中文，好辛苦㗎』。有好多家長打畀我話直情唔開門畀佢。你幼稚園咁開始，之後小學又會點呢？」另一方面，他也希望少數族裔對自己扎根的香港增加認同感，「歷史上我哋做過好多嘢，香港大學，由好多印度生意人資助，天星小輪是印度人開始的，以前做啹喀兵的是尼泊爾人，教科書唔講，我哋嘅小朋友就永遠都唔會覺得這是我哋嘅地方，如果你有講，我肯定佢哋會好自豪」。

在遊行前一天，我傳短訊問知道遊行申請不獲批准的Jeff，有沒有什麼想跟希望見到他們的示威者講。他再次解釋自己不能參與的原因，但分享了一個新想法，「我在想，我們可以在重慶大廈門外站崗，做和平大使，向沿途經過的示威者派發飲品和食物，表達我們的善意」。我回覆說，「這是很好的主意，但緊記，一定要注意安全！」附上一個手指交叉手勢，給他也給香港。

文 // 潘曉彤

圖 // 曾憲宗

編輯 // 王翠麗

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