Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
副刊
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
副刊
2019年10月20日星期日
星期日生活
前政治部警官：暴力及和理非示威者無差別處理的失誤 論警政模式必然改革
回不去了的警政與民心
周日話題：超越「世界的香港」
星期日現場：加泰不似港 西班牙非中共
什麼人訪問什麼人：東洋戰線 醞釀《香港民主與人權法案》 日本也會嗎？
同場加映：最初的夢
七情上面：靜觀三景：湧念、悲喜、港殤
阿貓阿狗：#50 用法
讀書/時令讀物：極權來臨，擁抱幽暗 在《緊急法》實行時讀James Scott
開門讀書：其實早就不再糾纏
童軍跳彈牀：堅仔的首次置業
果欄：一場「自由 VS 極權」的NBA開幕戰
movie chic movie style：《雙子任務：疊影危機》 複製人與電影的危機
魂牽夢縈：《大風暴》席捲香港
家明雜感：《雙子任務：疊影危機》是個育兒故事
影片簡評：《唐頓莊園》 IIA
藝術初體驗：請記住
單元連載
星期日文學‧生態批評與自然書寫：被資本主義規限的時間，被片面浪漫束縛的自然
We connect達人Jeffrey Andrews 土生土長南亞裔社工 分化反令我們更團結
讀食時光：薯仔雜菜批 勝利之批
一個人的：玻璃膠發霉 一定要重鋪？
單身觀察：當劏房沒有風
ways of seeing：香港書籍設計 摸得到時代
街知巷聞：鳳凰湖村 從前有個湖 裏面有鳳凰
未來城市：諾獎窮人經濟學 香港學到什麼？
下一篇
上一篇
movie chic movie style：《雙子任務：疊影危機》 複製人與電影的危機
prev
next
【明報專訊】導演李安的科幻動作片《雙子任務：疊影危機》（Gemini Man），玩科技亦反科技，最危險的敵人是自己的複製人，主題清楚，動作火爆，但影片問題不少，算不上成功。
上 / 下一篇新聞
前政治部警官：暴力及和理非示威者無差別處理的失誤 論警政模式必然改革
回不去了的警政與民心
周日話題：超越「世界的香港」
星期日現場：加泰不似港 西班牙非中共
什麼人訪問什麼人：東洋戰線 醞釀《香港民主與人權法案》 日本也會嗎？
同場加映：最初的夢
七情上面：靜觀三景：湧念、悲喜、港殤
阿貓阿狗：#50 用法
讀書/時令讀物：極權來臨，擁抱幽暗 在《緊急法》實行時讀James Scott
開門讀書：其實早就不再糾纏
童軍跳彈牀：堅仔的首次置業
果欄：一場「自由 VS 極權」的NBA開幕戰
movie chic movie style：《雙子任務：疊影危機》 複製人與電影的危機
魂牽夢縈：《大風暴》席捲香港
家明雜感：《雙子任務：疊影危機》是個育兒故事
影片簡評：《唐頓莊園》 IIA
藝術初體驗：請記住
單元連載
星期日文學‧生態批評與自然書寫：被資本主義規限的時間，被片面浪漫束縛的自然
We connect達人Jeffrey Andrews 土生土長南亞裔社工 分化反令我們更團結
讀食時光：薯仔雜菜批 勝利之批
一個人的：玻璃膠發霉 一定要重鋪？
單身觀察：當劏房沒有風
ways of seeing：香港書籍設計 摸得到時代
街知巷聞：鳳凰湖村 從前有個湖 裏面有鳳凰
未來城市：諾獎窮人經濟學 香港學到什麼？
前政治部警官：暴力及和理非示威者無差別處理的失誤 論警政模式必然改革
回不去了的警政與民心
周日話題：超越「世界的香港」
星期日現場：加泰不似港 西班牙非中共
什麼人訪問什麼人：東洋戰線 醞釀《香港民主與人權法案》 日本也會嗎？
同場加映：最初的夢
七情上面：靜觀三景：湧念、悲喜、港殤
阿貓阿狗：#50 用法
讀書/時令讀物：極權來臨，擁抱幽暗 在《緊急法》實行時讀James Scott
開門讀書：其實早就不再糾纏
童軍跳彈牀：堅仔的首次置業
果欄：一場「自由 VS 極權」的NBA開幕戰
魂牽夢縈：《大風暴》席捲香港
家明雜感：《雙子任務：疊影危機》是個育兒故事
影片簡評：《唐頓莊園》 IIA
藝術初體驗：請記住
單元連載
星期日文學‧生態批評與自然書寫：被資本主義規限的時間，被片面浪漫束縛的自然
We connect達人Jeffrey Andrews 土生土長南亞裔社工 分化反令我們更團結
讀食時光：薯仔雜菜批 勝利之批
一個人的：玻璃膠發霉 一定要重鋪？
單身觀察：當劏房沒有風
ways of seeing：香港書籍設計 摸得到時代
街知巷聞：鳳凰湖村 從前有個湖 裏面有鳳凰
未來城市：諾獎窮人經濟學 香港學到什麼？
prev
next