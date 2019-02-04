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movie chic movie style：《雙子任務：疊影危機》 複製人與電影的危機

【明報專訊】導演李安的科幻動作片《雙子任務：疊影危機》（Gemini Man），玩科技亦反科技，最危險的敵人是自己的複製人，主題清楚，動作火爆，但影片問題不少，算不上成功。

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