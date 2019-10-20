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星期日生活

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同場加映：最初的夢

【明報專訊】山際原野間，光月照在那千年老樹下，葉掉了幾片，在樹的影子上。初生落地的娃娃揮動小手，摸着祖父母缺了眼晴的眼瞼。已經不再痛了。老人家微笑地說。這是一個久遠的故事，一個睡夢前的故事。

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