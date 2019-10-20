回不去了的警政與民心

【明報專訊】據說是這樣，在風風火火的示威現場，攝影記者一輪衝鋒陷陣，趁「戰况」稍緩，便會伺機盡快將拍到的新聞圖片傳送回報館，以讓新聞編輯第一時間在新聞平台發布。今期我們有文章分析反修例風暴中的警政與民心，如何因為警隊高層策略錯誤而「攬炒」，在翻看近月圖片時，發現賴俊傑這張只成功傳送一半的圖片，下半蒙了一層墨綠色，相信是由於現場網絡擠塞導致傳送不暢，發生錯誤。圖片表述的，正是一個無法糾正的錯誤。
最新的民調顯示，逾半市民對警隊的信任是零，警民之間滾存着巨大憤怒，到底是如何走到今天這一步？如果可以從頭再來，有什麼可以不一樣？往下去要如何才可以撥亂反正？政府與警隊高層可有同樣的覺悟？
這星期人們一邊在講香港「輸出革命」，另一邊則有人亂揮刀仔和槌仔，有人努力用愛化解血痕與傷痛（We connect達人Jeffrey Andrews），《施政報告》把心情跌宕起伏不定的港人拉回去樓市與按揭，不過蔡俊威最新交來的文章則說香港經過今場運動已經超越了「世界的香港」，又是什麼意思？放眼世界，今期我們隨長居西班牙的港人朱敏華深度認識一下加泰隆尼亞的抗爭，沈旭暉乘上周訪日訪問了一位研究日本的香港人，討論了日版《香港民主與人權》法案的可行性。
心累的話，請翻到後面讀馬傑偉，老師今期教你靜觀臨在。