炭燒野生鰻魚 焦脆彈牙滿炭香

特製備長炭爐 高溫火力穩

食肆申請炭爐牌照過程一向繁複嚴格，這裏使用日本工匠特別為餐廳打造的炭爐，並以日本備長炭燒烤，其好處是燃燒時火力穩定，無煙又高溫。因此燒出來的食物都帶一陣炭香味，這是其他烤爐燒不出來的香味，因此這裏的日本蒲燒野生鰻魚除了魚油脂香外，還帶一陣陣炭香。野生鰻魚只在高級日式餐廳供應，因為價錢跟養殖鰻魚差別很大，例如在這裏，一條燒野生鰻魚已索價$480。在日式料理店工作20多年的日籍主廚Kenji說：「野生鰻魚成本高，日本的料理店早改以養殖鰻魚作料理。」這裏的野生鰻魚來自靜岡，Kenji師傅將鰻魚兩面燒得焦脆，而醬油的甜香融入魚肉之中，肉質彈牙又有豐富油脂。而與鰻魚外形相似的穴子（海鰻）則以鹽燒製作，因為魚脂較鰻魚少，故肉質相對爽口。吃時配海鹽及青檸汁，鮮味更突出。

由於炭爐位置有限，燒製時間亦不固定，因此只有特定菜式才會以炭爐燒製。而一般串燒類則大多以電爐燒製，優點是火力均勻且能同時燒製多串。雖然豚肉包流心蛋只以電爐燒烤，但上桌時一樣香氣撲鼻，油脂豐富的北海道豚肉包裹日本流心蛋，咬下去蛋黃溢出，讓人回味。免治雞肉丸則用四國雞肉，手打至肉碎後加入雞軟骨，再揑成丸狀，慢煮後再燒。

秘醬醃金目鯛 拌飯滲魚油香

單吃串燒不易飽肚，最好還是有米飯落肚才夠飽足。金目鯛土鍋飯是這裏的特色主食。金目鯛以秘製醬油醃製1小時，待其入味，而在炭燒時亦要不時塗上醬汁，令魚肉帶有甜味。日本珍珠米以日式木魚湯及柚子皮一同烹煮，進食時將金目鯛與米飯拌勻，讓魚油滲入飯中，味道更為濃郁。若你對金目鯛沒有興趣，也可選擇其他食材配搭，如：牛肉、海膽、三文魚等。

Koji Charcoal Grill

地址：北角馬寶道28號華匯中心地下6號舖

查詢：2885 8830