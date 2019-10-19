和味海洋 爭吃限量一夜乾馬友 花膠涮涮鍋中日合璧

KAIYō在日文解作「海洋」，寓意「海納百川」，走進店內，即看見一大幅日式浮世繪海浪牆紙，跟店名非常配合。打開餐牌，供應超過100道菜式，壽司、刺身、丼飯、天麩羅、涮涮鍋等，在食物款式上確實是「海納百川」，款式多多。

加昆布紅棗蟲草花熬18小時

要在百道菜式中挑選最值得介紹的，記者就選定了昆布花膠涮涮鍋，這個中日合璧的涮涮鍋，湯底極為濃郁及鮮甜。餐廳經理Fred Li說：「先用5斤雞骨及5斤豬腱，連同北海道昆布及多種中式藥材如蟲草花、紅棗、杞子、大蒜等熬約18小時，最後加入鱸魚花膠滾煮。」雖說是雙人分量的套餐，但火鍋配料相當豐富，有9款食材包括：北海道十勝黑毛豬腩片、十勝黑毛豬餃子、日本A4和牛肩肉、美國極黑牛肩肉、牛舌、自製油甘魚丸、日本蔬菜盤、茶碗蒸及烏冬。其中黑毛豬腩片油脂平均，入口即融，而美國極黑牛肩肉質鬆多汁。隨套餐附上還有3款時令刺身，更包括一板鮮甜海膽，食材絕對重手。

和牛鵝肝丼 半熟肩肉入口即融

若不夠時間吃火鍋，也可試試日本和牛鵝肝丼；和牛選用鹿兒島A4牛肩肉，而鵝肝分量則達10克。燒至約五成熟的牛肩肉十分鬆軟，入口即融；秘製醬汁以雞油、洋葱、日本醬油等調配，滲入肉裏和米飯中，胃口大開。餐廳每天供應40款午市套餐，包括精選刺身定食，設6種刺身款式，日日不同；採訪當天有吞拿魚、赤貝、拖羅、左口魚、深海池魚、牡丹蝦，每款兩件。刺身每天由日本直送到餐廳，非常新鮮。另外也有由吞拿魚腩蓉、三文魚子及海膽組成的三色丼等。所有定食都附上前菜、漬物、茶碗蒸、味增湯及白飯，中午來個豐富的日式定食也很不錯。

壽司卷超足料 雞肉棒香脆

作為一家居酒屋，當然也供應大量天麩羅、串燒等佐酒小食，特別不能錯過一夜乾馬友魚，每天限量供應約10條，甚是搶手。台灣馬友魚用海鹽醃製後，在低於相對濕度75%的空間風乾吊上1天。冲洗後，再用火燒約10分鐘至僅熟，吃來不但皮脆，更能保留內裏的肉汁，佐酒一流。而KAIYō的特色壽司卷就件件足料，是坊間壽司的2倍大小，有魚子醬、日本海膽、三文魚子、吞拿魚腩蓉等餡料。串物方面，月見雞肉棒香脆可口，選用皮薄肉嫩的日本走地雞肉，拌入雞胸軟骨碎、粗洋葱粒、日本長芋等攪拌而成，在燒製過程中不時塗上以雞油、味醂、豉油、酒等調味料混成的自家製日本燒汁，燒汁滲入雞肉棒中，味道濃郁。吃時也可蘸上日本北海道溫泉蛋，口感更滑。

KAIYō

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA 1樓103A號舖

查詢：2117 0985

文：盧靖賢

編輯：林曉慧

電郵：food@mingpao.com