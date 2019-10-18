藝文青：追拍魔術師 真真假假逼導演上「絕路」

1980年代一個稱為「犀利喬納森」（本名John Szeles）的魔術師紅極一時，並爆出他吸毒。2014年喬納森在台上表示自己被診斷患上心臟病，只剩下約1年命。年輕導演班博曼欲拍攝其紀錄片，喬納森一口答應。喬納森3年後仍健在，令導演懷疑到底其病是否真實。班博曼憶述駕車至拉斯維加斯，首次與對方見面：「我敲了一下門，過幾分鐘後喬納森來開門，一臉病容，簡直是垂死的狀態，令我很擔心。他走到一半，突然把步行架都飛開，大笑說『我玩你啦』……我是如此認識他的，哈。」

人不可能沒有印象、預設甚至偏見。導演跟喬納森相處，經常面對對方的「玩」及說笑，逐步建構其一套充滿懷疑的想法，亦無可厚非。喬納森後來決定復出巡迴表演，殺個措手不及的是，現場竟有另一隊攝製隊，正在拍攝其紀錄片。班博曼需要立即改變策略，亦開始追查此隊攝製隊底細，被指是奧斯卡得獎團隊，令班博曼大感壓力。愈查愈發現，有更多攝製隊正在拍喬納森呢。

導演介入紀錄片當中

「紀錄片者各有不同介入程度，有些希望很抽離，但我已經無可避免，不如把自己都放進那個『真實』當中。」班博曼說。班博曼拍了很多令自己苦惱的畫面。他又打電話給朋友及父母，講講事態，讓他們的意見納入片中，人人也有份建構真實。日漸回想童年經歷，他再次意識到自己對死亡題材尤其在意。情感會左右判斷，他進一步反思自身，是否因而影響對喬納森的觀感，錯怪對方。

作品爛尾成數很高，這才令導演最為執迷。望得到更多爆炸性元素，班博曼似乎走「歪路」。喬納森一直不諱在鏡頭前吸毒，但要求導演把畫面打格。班博曼不想打格，喬納森便隨口說如果導演在鏡頭前一起吸毒，他便肯。班博曼竟然做了大量法律搜尋，詢問朋友。觀眾看片時，心中亦會大叫唔好，被玩得團團轉。

不知笑好喊好，導演把此等拉扯放在戲中，用幽默及坦然看待一切。每每走上絕路嗎？導演笑說：「這是一個過程。好多時我們想逃避障礙，但當障礙變成自己的一部分，不怕弄出奇怪的方法，原來仍有路行呢。」

文：小東