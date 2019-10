Wonder of the Seas上周於法國聖納澤爾大西洋造船廠舉行了「龍骨」(長47米、寬19米、重970噸)的鋪設儀式,標誌郵輪正式開始建造。皇家加勒比遊輪亞洲區主席劉淄楠表示:「Wonder of the Seas的部署,將引領中國郵輪市場走向另一個黃金10年。」

至於品牌旗下另一艘巨無霸郵輪「海洋光譜號」,將於今年12月至明年1月期間,在香港提供6條母港航程,包括7晚日本及菲律賓之旅,到訪菲律賓新航點小島伊羅戈斯,探索其首府美岸市裏最完整地保存西班牙建築與文化的古城;另有4晚峴港/順化(真美)之旅,輕鬆出遊越南品嘗美食。至於全面升級多項設施的「海洋航行者號」,明年暑期將回歸香港,提供15條航線,值得留意的是7月26日和8月2日出發的特別航線,在東京過夜停泊,乘客有機會感受奧運狂熱!

查詢:3018 8978

網址:www.royalcaribbean.com/hkg/zh

文:CHUNG