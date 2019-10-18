東京近郊主題樂園 遊日訪姆明藍色大宅

世界首座姆明谷（Moomin World）位於芬蘭城市Naantali，而日本的飯能市在1997年也有一座以姆明為主題的兒童森林公園面世。不過公園規模較細，位置也偏遠。為了滿足一眾姆明粉絲，當地政府籌劃在市內的宮澤湖一帶興建一座姆明主題樂園，佔地約等於3.5個香港維園，由設計到興建前後歷時6年，今年3月正式開幕。

飯能的姆明谷順應當地宮澤湖及武藏丘森林的地形而建，木屋及設備分佈不會太緊密，整體感覺貼近大自然，洋溢寫意的北歐氛圍。樂園分Metsä Village及Moomin Valley Park兩部分，提供了一系列老少咸宜的活動。Metsä Village園區設有木工工作坊、划艇、繩網及咖啡店設施，而Moomin Valley Park則重現多個姆明故事的經典場景，如藍色尖頂的姆明大宅、姆明爸爸在湖上建造的沐浴小屋、繪本《姆明爸爸去海邊》中出現過的燈塔、姆明媽媽的浴缸手推車、天鵝小艇及史力奇的帳篷等等，附設表演劇場、展覽室、照相館、主題餐廳及精品店，食買玩一條龍，粉絲必定樂而忘返。

亞洲首座姆明谷

姆明谷的必看環節，是由姆明一家、史力奇和阿美主演的歌舞劇場。Moomin Valley Park內的Emma劇場每天設有3場表演，每節30分鐘，故事講述姆明冒險過後拾到一頂帽子，帶回家後發生一連串驚險事情。雖然全程日文對白，但內容簡單，大人小朋友也容易明白。姆明和眾演員在劇中大展歌喉，也會與小朋友起舞互動；加上史力奇將在觀眾席後排突然現身，帶來連場驚喜。

除了Emma劇場，「海之交響樂號」投影表演及「阿美小屋」也不容錯過。「海之交響樂號」場館帶有濃厚的加勒比風情，內容以姆明爸爸出海冒險、登上海之交響樂號船的場景為藍本，多重光影閃爍放射，配合澎湃音樂，大海與天空畫面不斷交錯，帶來強烈的官能刺激；至於「阿美小屋」備有多款電子互動遊戲，最愛搗蛋的阿美還會不時出現在熒幕前，阻礙大家完成任務，令人哭笑不得。

孤獨山冒險「飛行鬼溜索」

如果想舒展筋骨，挑戰刺激活動，可以到Moomin Valley Park內的孤獨山（Yksinäiset vuoret）區域，這兒的「飛行鬼溜索冒險」讓參加者從約150米高的跳台滑過宮澤湖面，再由對岸滑回起點處，「V」形滑翔體驗全長約400米，高度落差約30、40米，讓大家可模仿故事中的飛行鬼般飛行，以嶄新角度去觀賞自然山色。孤獨山亦設有「希姆叔叔的遊樂場」，沿燈塔往山上行，即見3層高的木製遊樂設施，外觀別樹一格，加上周遭盡是大樹，讓人盡情浸淫在大自然，享受嬉戲和運動的美好時光。

來到亞洲首座姆明谷，自然少不了血拼手信。園內店舖連車仔檔合共9間專賣店，當中規模最大就是Kokemus展覽館裏的Kauppa & Kahvila地面店。這個號稱世界規模最大的姆明精品店，有大量由芬蘭直接進口的限定紀念品及小食，包括姆明一族公仔、手指玩偶及姆明大宅鐵罐曲奇等，即便不是姆明超級粉絲，也很難忍到手。

Moomin Valley Park

地址：埼玉縣飯能市宮澤327-6

營業時間：上午10:00至晚上8:00

門票：大人1500日圓（約108港元）、小童1000日圓（約72港元）；部分設施另收費

網址：metsa-hanno.com/moominvalleypark

◆東京鬧市的童話 在樹屋品嘗有機料理

回到東京市中心，雖是典型的繁華大城市，卻也不乏可愛童話元素，比如是位於廣尾地鐵站附近的Fleur Universelle花店兼餐廳，樓高4層的建築與大樹融合，看上去十分別致。1樓是花店，2樓是乾花陳列室，3、4樓則是餐廳。店內每個角落都看到植物，瀰漫樹木的芬多精味道，令人精神也不期然地放鬆起來。

另外，筆者推薦餐廳提供的料理，是次我選擇了香草番茄燉雞，雞胸肉嫩滑，與清新的番茄與香草味十分搭配，店長還表示菜單上大部分菜蔬均是自家種植，有機又有營，格外鮮甜美味。

Fleur Universelle

地址：東京都港區南麻布5-15-11

營業時間：上午10:00至晚上7:00，

周日及假期至晚上6:00，周二休息

官網：fleur-universelle.com

● 旅遊錦囊

簽證：特區護照及BNO皆免簽證

機票：HK Express來回香港與東京，11月票價連稅$2003起（www.hkexpress.com）

交通：從池袋乘搭鐵道西武池袋線至飯能站，轉乘1號巴士站前往 「メッツァ 」站，單程總車程約90分鐘

匯率：1港元約兌13.85日圓

文： Echo Cheung

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

電郵/travel@mingpao.com