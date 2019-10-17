堅守零皮草承諾 從內到外感受「暖男」氣派

2019秋冬季度，品牌副線Emporio Armani示範怎樣運用高超技巧，讓人造皮草媲美真實毛皮。系列靈感源於大自然動物世界的生機活力，並以白化動物的圖案為創作藍本，像在叢林中探索。那麼一貫穿Armani的男士可會變得野性？向來堅持自我作風的Mr. Armani，就選擇用上低調的灰色冷調，巧妙延續品牌的高雅格調。

低調灰色 高雅格調

毛茸茸的長身大褸、外套、西裝褸、絨毛長褲，質感厚重卻輕盈，呈現出優良面料與精湛工藝。整個系列大量運用毛皮和針織物，看起來像出自動物身上的皮毛，實際上都是人造毛皮面料，堅守着零皮草的承諾。以梳棉、雷射雕刻和絲網印刷等工藝在服飾上刻劃動物圖案，亦令系列變得立體及更具張力，例如褲裝與外套上的蟒蛇紋理、禮服西裝上的貓科動物條紋與斑馬圖案等；而外套襯衣上的鱷魚鱗，與真實鱷魚皮製作的單品相比，更是流露出一分幽默感覺。

「披上羊毛」的運動鞋

皮草配飾一直是品牌不可或缺的元素之一。今季的配飾方面，Mr. Armani就炮製出「披上羊毛」的運動鞋，既具分量，亦充滿玩味。至於那猶如氈子般的毛皮圍巾，不但保留着品牌的簽名式設計，其保暖、百搭、耐看特點，均符合當下的環保標準。在他的筆下，穿Armani的男士得以透過成熟而符合社會道德的設計，釋放自己的內在原始欲望，讓人從內到外都感受到他的另類「暖男」氣派。

查詢：Emporio Armani 2532 7711

文：Vivian Lau

模特兒：Shean（Primo）

化妝及髮型：Chris Lam

統籌：John Wan

編輯：陳淑安

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