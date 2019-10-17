設計平衡身心靈 品味生活創「宇宙奇蹟」

日本時裝的多元性，是其他地方無可比擬的。日本時裝着重不斷創新、堅持細節的職人精神，製作出洋溢禪意的時裝，這與東方提倡的儒家與道家思想不無關係。「儒」於古代可以解作讀書人或掌握某種專業知識或技能的人，道家則以「道」來探索自然、社會與人民之間的關係，這兩種正是近代擁有不少人支持的藝術匠人派時裝的特點。當大家開始對王汁（Uma Wang）以及陳翔（Ziggy Chen）等名字琅琅上口時，早於20多年前Cosmic Wonder已經開創藝術匠人風格，只是品牌於數碼年代走低調路線而名不經傳。

不麻木擴展 只為享受生活

「小時候有跟其他小朋友到外面遊玩，但我更常在家中畫畫，或獨自一人到博物館去。我的母親熱愛藝術，並經常聽古典音樂，對我有很大影響。」Cosmic Wonder由藝術家前田征紀（Yukinori Maeda）於1997年創立，大學畢業後，急着想要發表作品的他覺得時裝是當時最快能夠做好的創作，與大學時期一班沒有社會經驗的朋友創立了Cosmic Wonder，以「對精神產生作用的波動」為主旨，組成一個由服裝、藝術、出版與展覽演出概念項目。

本來畢業於建築學系的他，為何會成立一個時裝與藝術為主的品牌，而沒有成為建築師呢？「我認為在做藝術時有必要了解空間，服裝與藝術作品會影響空間，反之亦然，三者其實沒有界限，並不存在選擇做建築師、時裝設計師或藝術家，我只是做我想做的事。」 成立兩年多後，品牌就獲得巴黎龐比度藝術中心（Centre Pompidou）邀請，舉行首個時裝發表會而一鳴驚人，直到2009年間，每年均兩度登上巴黎時裝周，風頭可謂一時無兩，更在2007年於東京南青山設立「Center for Cosmic Wonder」，發表品牌作品，後來品牌轉走低調路線，原因是前田征紀認為「生活」更重要。

品牌名稱涵蓋宇宙（Cosmic）與奇蹟（Wonder）的含意，前田征紀追溯服裝與生活的基本要素，注重穿著的實用度，將多餘的裝飾除去，專注於布料與剪裁細節，使用日本工藝技術中的和紙、草木染、手工編織、天然纖維材質等，大膽透過藝術途徑思考可持續發展設計，又採用天然古法製作的布料，令設計看來既前衛又包含工藝精神，借着服裝令大家的身心靈感到平衡滿足。

打坐晤出品牌未來

既然與身心靈有關，設計師對心靈與宇宙的探索至關重要。「我人生的排序改變了，生活的質素更重要，所以我近年搬到遠離城市的京都美山（Miyama）的茅屋，成立工作室，可以在一個安靜的地方打坐，思考我和Cosmic Wonder的未來。」所以前田征紀就於2014年一口氣創立兩個副線品牌Comsic Wonder Light Source以及The Solar Garden，前者專注時裝，後者是採用可持續物料的項目。今次香港舉行的展覽「Harmonic Meditation」，主題就與他過去5、6年的打坐習慣有關，展出2019秋冬的同名系列、Cosmic Wonder的工藝作品以及其他藝術家的作品，「我在日本展覽時跟Taka Ishii畫廊合作，今次因緣際會來到香港舉行首展。現在我居住的古老村莊，距離深山很近，是杳無人煙之處，香港跟我平日接觸的生活方式很不同，每個人都很趕忙，充滿活力而具力量，非常有啟發性。」作為一個都市人，我們可從Cosmic Wonder的作品中感受這種創造性的生活方式，重新審視平日的事物，了解生命這種「宇宙奇蹟」。

■Cosmic Wonder Harmonic Meditation展覽

日期：9月21日至11月10日

地點：SHOP Taka Ishii Gallery灣仔進教圍1號寶豐大廈UG層4A及4B舖

時間：上午11：00至晚上7：00

查詢：3619 0011

文：_MonsieurA

編輯：李宏豐