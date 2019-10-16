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2019年10月16日星期三
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Wine：蘇格蘭酒廠 「威水」打卡熱點
精品威士忌「from farm to bottle」
19世紀蒸餾廠「重生」
Quicknote：清酒小酒館不一樣歡樂時光
Interest：A貨「A玉」假亂真 科學助解身世謎
玉石加工處理
Double F：白恤衫、男人與女人
People：建築詩空間 為世界注入美學
Bulletin：莎翁暴風雨灑向運動鞋
蠟燭點燃抗愛滋病力量
紳士情傾駿馬名表 煲呔巡遊 盡顯優雅傳承
Watch News：聯名雙標鐘表拍賣
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玉石加工處理
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【明報專訊】陳惠貞介紹了一般玉石加工處理的方法。（見圖）
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Wine：蘇格蘭酒廠 「威水」打卡熱點
精品威士忌「from farm to bottle」
19世紀蒸餾廠「重生」
Quicknote：清酒小酒館不一樣歡樂時光
Interest：A貨「A玉」假亂真 科學助解身世謎
玉石加工處理
Double F：白恤衫、男人與女人
People：建築詩空間 為世界注入美學
Bulletin：莎翁暴風雨灑向運動鞋
蠟燭點燃抗愛滋病力量
紳士情傾駿馬名表 煲呔巡遊 盡顯優雅傳承
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精品威士忌「from farm to bottle」
19世紀蒸餾廠「重生」
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Bulletin：莎翁暴風雨灑向運動鞋
蠟燭點燃抗愛滋病力量
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