19世紀蒸餾廠「重生」

筆者在建於18世紀末的Ardgowan House貴族豪宅，跟屋主及威士忌酒廠廠主Sir Ludovic Shaw Stewart見面，了解整個重建構思。豪宅有30多間房，所有用具及家俬都是古董，坐在這裏喝英式茶，感覺像回到18世紀。Sir Ludovic說希望將來Ardgowan威士忌蒸餾廠復興開業後，大家除了參觀，亦可以慢活一點，住在Ardgowan House一晚，喝一口英式茶或威士忌，感受蘇格蘭的歷史及自然風景。雖然酒廠要在兩年後才開幕，但在總威士忌釀酒師Max McFarlane推動下，率先在本月全球發行首批限量Ardgowan Clydebuilt Coppersmith混合威士忌，以Speyside區及Highland區的精選雪梨桶混合而成，味道平衡甜美，帶石南花蜜糖、香料、提子乾及黑朱古力等味道，餘韻悠長。