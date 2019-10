【明報專訊】很多米芝蓮餐廳都採用「from farm to table」的概念,其實威士忌都有「from farm to bottle」! 位於Highland威士忌酒區的Arbikie精品威士忌蒸餾廠,於2015年開始生產威士忌。由於創辦人Stirling家族以農莊起家,故決定在自己的農田種大麥、黑麥及其他穀物,然後把原為牛棚的倉庫改建成蒸餾廠,由收割大麥至蒸餾過程等都在農莊進行,原汁原味地出產「from farm to bottle」的精品田園威士忌。