People：建築詩空間 為世界注入美學

「我們都需要更少醜陋，更多美學。」和AaaM的陳樹仁與蕭健偉（Kevin）談建築是很快樂的事，他們談的不只是實在的建築物，更關於城市研究、空間設計、藝術策劃、美學教育等，建築之於他們更像是一個立足點，由此觀看城市的其他面向，一如AaaM之意，是Architecture as a Medium，建築作為媒介。難怪樹仁談建築時，說建築是糅合理性與感性之物，Kevin則認為學建築最幫到他的，是怎樣敏感地去感受生活裏的不同層次。

細讀周耀輝詩句 自由表達

說起這次與周耀輝詩作的聯乘，他們認為詩本質上與建築一樣，亦是理解世界的媒介。Kevin說本身中文的象形文字就有空間感，加上詩是探索生活的動力，他更想在理解詩人的作品後將原本是閱讀空間的書店變為寫作空間，「我們將藝術裝置設於展覽場地營造一個詩空間，這個空間叫作「走進詩迹」，讓觀眾走進一段尋找詩意的旅程，在這空間中閱讀《放生蜥蜴》 一詩，讓詩中的美麗和渴想的自由為眾人開啟想像，帶我們進入詩人的生活和思緒情感，亦邀請大家留下點點詩迹。」

周耀輝的詩用蜥蜴變色的意象，表達希望不分男女都可開放自己，在流動的身分裏隨時自由表達、追求欲望，AaaM選了一種透明與反光感的材料，摺疊為一個個細小的立體形狀以模擬蜥蜴的鱗片，組成一面立體蜥蜴牆，讀者走過時可細讀上方周耀輝的詩句，也可以加上自己的詩句。

以詩意回應香港現况訴求

展覽開始了一周，不乏見到回應香港現况的訴求，恰好與周耀輝追求自由表達的原意不謀而合。他們在創作的過程中，朗讀了周耀輝的詩很多次，在「詩生活節」展覽講座上，聽樹仁讀到詩句「或者一時同在只要痕迹」、「不只黑與白 願城內人人無壓抑」，想起他說：「詩是對空間、場景的回憶，包含我們的過去，亦讓我們可以想像未來。」

或許未來狀况未明，但無論是城市街道上的連儂牆，或是書店一角裏讓大家寫下感受的蜥蜴裝置，都讓我們知道，「願城內人人無壓抑」，用他們的方法記下這個時代的論述，讓這個世界更少醜陋更多美學。

■詩生活節2019展覽：Designing Reading 設計詩維

從「設計思維」到「設計詩維」，一字之易，讓設計介入詩。展覽着重以設計連接閱讀和創作的過程。

日期：即日至10月31日

地點：kubrick（油麻地眾坊街3號駿發花園H2地舖）

文：Felix Cheng

編輯/陸亮瑋

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