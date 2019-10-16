Watch News：聯名雙標鐘表拍賣

Double Signed聯名雙標主題拍賣會，讓大家發掘上世紀當製表品牌仍未在世界各地開設專門店，由零售商代理發行時期的珍品。拍賣策劃人Liatard-Roessli表示：「從美學角度來看，這些鐘表同時帶有製造商和零售商的雙品牌標誌，因此格外稀有，備受鐘表愛好者青睞。這次的主題拍賣，正是向製表商與零售商的合作關係致敬。」這些拍品在日內瓦11月19日晚上6時（當地時間）拍賣前，將會來港展出3天，當中不乏Patek Philippe、Rolex、Vacheron Constantin、Audemars Piguet等的經典表款，有興趣的表迷不容錯過。

■世界巡迴預展香港站

日期：10月28至30日

地點：中環雪廠街2號聖佐治大廈14樓富藝斯香港藝術空間

查詢：www.phillips.com

文：Tung Cheung