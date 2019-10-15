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Happy PaMa 教得樂 第263期

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論盡教育：校長唔易做

【明報專訊】前一陣子寫過〈教師呢碗飯唔易啃〉，原來不單教師任人捽，就算在校內號令天下的校長也不易為。宋代詞人晏殊有「太平宰相」美號，天下昇平，位極人臣，得閒填詞寫詩，興到時「勸君綠酒金杯，莫嫌絲管聲催」，羨煞人也。王師奶認為校長處境相似，平日一呼百諾，倘教師勤奮敬業，學生動靜皆宜，公開試狀元三數，叩門申請表呎幾高，得閒接受電台報章訪問，暢談治校心得，「太平校長」與「太平宰相」，古今相映。

世事風雲，盛極必衰，無永享的太平。近日香港藍黄干戈，禍延教育圈。有人將亂局入通識數，累得董伯伯後悔當年太任情，批准通識教育匆匆上馬，致使今日滿街滿巷都是花果山子孫。又有一群議員鬧班學生不讀歷史，以至全無愛國心，似乎將所有責任推晒落教育身上。王師奶幼時常跟老媽睇粵語長片，每逢看到麥基為非作歹，作奸犯科，或是林鳳酒後失身，被壞蛋馮應湘逼落風塵，一定聽到吳楚帆字正腔圓，一字一字的說：「這是社會的錯。」小婦人其時一嚿雲，心想：明明是麥基馮應湘的錯，怎會說是社會的錯？社會是什麼，圓的，扁的？現在社會有難，有權有勢的人又將一切責任入晒教育數。校長、教師無一倖免，教育局長首當其衝。

幫學生又死 禁制學生又死

庸人厚福，此語不虛。吳克儉在任時畀人話佢「唔得掂」，你咪理，佢袋往2000幾萬俸祿，陽光海灘，掂過碌蔗；反觀楊潤雄，雖然是慢郎中，但橫睇掂睇都企理過吳克儉，可惜官不逢時，反送中風波一起，通識、歷史即成箭靶，楊潤雄成了孔明借箭的稻草人，滿身是箭。一時話佢縱容教師，一時話歷史唔必修；眨下眼又話通識唔應該必修。指手畫腳的多是口水多知識少的盲毛，但眾口悠悠，三人言之成虎，萬方無罪，罪在教育。教師呢碗飯固然唔易啃，也不要以為校長可以逍遙。

學生嗌罷課，教育局要校長𥄫實，不要讓教師煽風點火，不可讓學生胡作妄為。其時也，校長可以點做？如果高壓不准罷課，咁你準備班花果山居民作反；倘若擺出民主風度，罷也好，不罷也好，自由至上，一樣死，畀自由予人，必畀自由累死。家長也有黃藍之別，順得哥情失嫂意；你不是教師的知心人，他們的心是黃是藍不得而知，只能收斂平時氣焰，低聲下氣請他們持平中立。學生不罷課，卻在上課前在校門口拉人鏈，高唱《願榮光歸香港》，上課預備鈴聲一響，乖乖入課室，寓抗議於服從，身為校長，唯有咕聲吞咗佢，平日的威風飄吖飄，飄上三十三天，九宵雲外。

以上都是小事，十一國慶照例舉行升旗禮，太平時光，升旗禮一定無問題，但近月氣氛熾熱如火焰山，紅旗一升，情况不敢想像，或噓聲四起，或背旗而立，如此場面，如何處理？升旗禮是愛國的表達，教育局認為儀式不可廢，學校一定要升旗。但今日局勢，真可能出現尷尬埸面，校長點做？倘若取消升旗禮，學校會受到教育局如何懲罰？升旗禮出現不愉快事件，學校又如何懲處學生？如此莊嚴的升旗儀式，學生唔肯做，老師唔敢做，官命難違，有校長要御駕親「升」。唉！校長唔易做吖！

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第263期]

相關字詞﹕十一國慶 願榮光歸香港 通識 罷課 楊潤雄 教育局 校長 名人kol 王師奶 論盡教育

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