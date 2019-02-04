辣媽CEO：不做「為你好」的父母

作者自述：「這邊是殯儀館，不是卡通，不是遊戲，不是連續劇，沒有重來，沒有存檔，不能起死回生。有的是悲哀，有的是早知道，有的是還沒說出口的愛、感謝，以及對不起。」教我喘不過氣。

給父母遺書：今生不再相欠 來生不要再見

但以上都不及書中一個真實故事，教我心情沉重到久久未能釋懷。一個碩士畢業的青年，某日突然跳樓，只留下字條：「今生不再相欠，來生不要再見，給你們兩個自私的王八蛋！」那兩個自私的王八蛋，大家認為會是誰？

始作俑者是他的父母，目睹兒子的支離破碎，崩潰哭喊：「對不起！對不起！我們是為你好吖！」好一句，為你好！教我毛骨悚然！

青年的出身都不錯，自小背負父母的期望，被努力栽培，希望他日有成就。只是青年不知道是沒書緣，還是什麼原因，以讀書成績來評價的話，不算聰明就是。即使這樣，依然考上大學，繼而考上研究所。沒想到，踏出研究院之後，面對的竟然是一條絕路。因為，一紙碩士畢業證書，未能為他帶來一份父母喜歡又認為體面的工作。

據說他在連鎖店找到一個主管職位，他父母說：「我好不容易養你那麼大，你去當店員？」之後找到一份園區的工作，父母說：「我好不容易養你到那麼大，你去當工人？」結果之後，他不再找工作，整日閉關宅在家中，他父母又說：「我好不容易把你養到這麼大，你不去找工作？」

然後某天早上，青年吃完他人生最後一頓早餐，最後一次被父母嘮叨，然後把碩士畢業證書撕爛放在口袋，留下遺書，跳下來結束一切。

「今生不再相欠」，說有多淒涼就有多淒涼！父母賜予的生命，只能用死償還了結。「來生不要再見」是因為這一輩子受夠了！他的無聲吶喊，震撼我心靈，不自覺淚流滿面。作為一個旁觀者局外人，尚且如此難過難受，作為他父母的，即使幾痛不欲生，生不如死，已經沒有辦法挽回鑄成的大錯。

父母與子女天生的關係，是至親，是獨一無二的血緣關係，父母為子女好而不惜一切，無所不用其極，難道有錯？如果所謂的為子女好，是情緒勒索，是條件，是因為我為你付出了那麼多，為什麼你們不聽話、為什麼不努力讀書報答我的養育之恩的話，大錯一開始就已鑄成！

一日父母改變不了子女是自己附屬品的思維，孩子就不會有好日子過。要是真的為子女好，應該從他們的角度出發，只要不是作奸犯科，沒有傷天害理，體諒包容，尊重支持信任，讓孩子自由選擇走屬於他們自己的人生路。

生命無價，誰都沒有資格為他打分數！明明條條大路通羅馬，何解偏偏逼上絕路？

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第263期]