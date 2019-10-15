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Happy PaMa 教得樂 第263期

Happy Pa Ma

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家庭有教：愛所有孩子 免躪於欺凌（下）

【明報專訊】上期提及家長可以透過「信念」和「行動」兩方面，教導孩子如何保護自己免受欺凌。在「信念」上，主要透過3個「Stay」使孩子感到有能力保護自己，將受欺凌的風險在可控制的範圍內減至最低。3個「Stay」分別為Stay at busier areas（逗留在繁忙的地方）、Stay away from risky regions （遠離有風險的地方）及Stay calm（時刻保持冷靜）。

3「S」法則 向欺凌者說不

至於行動方面，家長可用3個「S」引導孩子預早計劃，當遇上欺凌時應當如何應對，即以「當我被人欺負（遇上欺凌）時，我會……」的方式來作出「思想預備」：

˙Say no to bully（向欺凌者說不）：

教導孩子直接向欺凌者說不，明確地指出自己不喜歡對方的行為，例如：「我覺得這樣做不好，請你停止。」

˙Seek companion from peers（找好朋友作伴）：

向欺凌者表達說不後，盡快尋找可信賴的朋友作伙伴。欺凌者看見受害者與一班同伴在一起時，多數會卻步，從而減低進一步受到欺凌的風險。

˙Speak to teachers & parents（告訴老師及家長）：

長遠要得到合理而可行的保護，孩子需要將事情告訴家長、老師或其他可信賴的成人，好讓他們思考及制訂較完善的方案，以免欺凌持續甚至惡化。

另一方面，相信所有家長都希望自己的孩子不會成為受害者之餘，亦不會當欺凌者。孩子如何待人接物，深受家長的價值觀、說話及行為影響。近日連串的社會運動中，不少家長都有自己的一套看法，甚至帶有強烈情緒；惟與家人談論時，要明白孩子年紀尚輕，對家長的說話和事態發展可能是一知半解，未必全面了解大局，卻又在耳濡目染中吸收了家長的片語，並在其他地方（如學校）覆述。因此家長要保持審慎，避免高談闊論時滲入粗言穢語，亦要注意一些「去人化」的言論（如昆蟲、動物、死物等），這只會進一步帶動及深化人與人（包括孩子）之間的仇恨，令事件火上加油。

愛香港的你和我請緊記：要守護孩子，就由自己做起，擁抱正義、關心、聆聽、憐憫、復和等正面價值，才會有能力將孩子從憤怒、仇恨、恐懼和欺凌中拯救出來。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）／林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第263期]

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