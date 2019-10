家庭有教：愛所有孩子 免躪於欺凌（下）

【明報專訊】上期提及家長可以透過「信念」和「行動」兩方面,教導孩子如何保護自己免受欺凌。在「信念」上,主要透過3個「Stay」使孩子感到有能力保護自己,將受欺凌的風險在可控制的範圍內減至最低。3個「Stay」分別為Stay at busier areas(逗留在繁忙的地方)、Stay away from risky regions (遠離有風險的地方)及Stay calm(時刻保持冷靜)。